19 mayo (Reuters) - La nueva oferta de Brexit de la primera ministra, Theresa May, a los parlamentarios británicos mantiene la salvaguarda sobre Irlanda del Norte y no añade nada nuevo en relación a las fronteras, reportó el diario The Telegraph en la noche del domingo.

En una columna en el diario The Sunday Times, May dijo con anterioridad que presentaría una "oferta nueva y audaz" a los legisladores con un "paquete de medidas mejorado", en un último intento por lograr que el Parlamento apruebe su plan de salida de la Unión Europea antes de abandonar el cargo.

(Reporte de Sathvik N en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram