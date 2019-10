Imagen de archivo de los delegados que asistieron a la Reunión de Estocolmo sobre Desarme Nuclear y el Tratado de No Proliferación (NPT) en el Grand Hotel de Estocolmo, Suecia. 11 de junio, 2019. Primera fila (de izquierda a derecha): El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto; el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi; el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas; la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallstrom; el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono; el ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Andrew Little; y la secretaria parlamentaria del ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Pamela Goldsmith Jones. Segunda fila (de izquierda a derecha): Atle Konta Midttun del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega; el embajador de Indonesia, Bagas Hapsoro; la embajadora de Holanda para el NPT, Marjolijn van Deelen; el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Fernando Martín Valenzuela Marzo; el viceministro para Temas Multilaterales y Globales de Corea del Sur, Kang Jeong-sik; el embajador de Argentina, Rafael Mariano Grossi; el embajador de Kazajistán, Kazajistán; y la subsecretaria de Estado de Suiza, Krystyna Marty Lang. TT News Agency/Claudio Bresciani/ via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE EN SUECIA. NO DISPONIBLE PARA VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN SUECIA.

