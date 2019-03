Por William James, Kylie MacLellan y Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Los legisladores británicos rechazaron el miércoles que se deje la Unión Europea sin un acuerdo, allanando el camino para una votación que demore al Brexit y permita buscar una salida a la peor crisis política del país en generaciones.

Los legisladores votaron por 321 a 278 a favor de una moción que descartó un Brexit "sin acuerdo" bajo cualquier circunstancia.

La moción fue más allá que la del gobierno, que señala que el Parlamento no quiere abandonar la UE sin un acuerdo el 29 de marzo, y más allá de la posición legal predeterminada que es una separación sin un pacto a menos que alguno sea ratificado por los legisladores.

Si bien lo aprobado no tiene fuerza legal y, en última instancia, no puede evitar una salida sin acuerdo después de un probable retraso de la fecha límite, tiene una gran fuerza política, especialmente porque mostró una rebelión importante de los miembros del partido de Theresa May.

Tras dos años y medio de negociaciones y dos intentos fallidos de aprobar un acuerdo de Brexit, aún no se ha decidido cómo, cuándo y de qué manera Gran Bretaña abandonará el grupo al que se unió en 1973.

A medida que la crisis de tres años por el Brexit avanza hacia su final, diplomáticos e inversionistas ven cuatro opciones principales: un retraso, aprobación del acuerdo de Theresa May a último minuto, una salida accidental sin acuerdo u otro referéndum.

Si Reino Unido quiere postergar su salida necesita el acuerdo de los otros 27 miembros de la Unión Europea.

El negociador del Brexit de la UE, Michel Barnier, dijo que el bloque tendría que saber por qué Gran Bretaña quería extender las conversaciones y que la decisión de salir del punto muerto era de Londres.

(Reporte adicional de Elisabeth O'Leary y Alastair Macdonald en Bruselas; escrito por Michael Holden, Guy Faulconbridge y Giles Elgood; editado en español por Carlos Serrano)

