Foto del domingo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Benny Gantz en el Parlamento. May 17, 2020. Amos Ben Gershon/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉIDTO OBLIGATORIO

Por Jeffrey Heller

JERUSALÉN (Reuters) - El Parlamento de Israel aprobó el domingo el nuevo gobierno de unidad del primer ministro Benjamin Netanyahu, poniendo fin a más de un año de estancamiento político, aunque el líder aún enfrenta un juicio a partir de la próxima semana por acusaciones de corrupción.

La decisión de compartir el poder con el Benny Gantz abre el camino para que Netanyahu proceda hacia la prometida anexión de partes de la ocupada Cisjordania.

Después de tres elecciones no concluyentes, Netanyahu seguirá siendo primer ministro durante 18 meses antes de entregar el poder a su nuevo socio.

Gantz, un ex jefe de las Fuerzas Armadas, será el ministro de Defensa de Netanyahu y "primer ministro suplente", una posición que intercambiarán cuando tome las riendas del país.

Al asumir ese cargo, Netanyahu espera evitar tener que renunciar bajo las reglas legales que permiten que un primer ministro permanezca en el cargo incluso si está acusado de un delito.

Netanyahu, de 70 años, llegó al poder por primera vez en 1996 y ha completado tres mandatos consecutivos desde 2009. Desde el 24 de mayo afrontará un juicio por cargos de soborno, abuso de confianza y fraude.

"La gente quería la unidad, y eso es lo que obtuvo", dijo el primer ministro al Parlamento.

Netanyahu ahora puede impulsar su plan para extender la soberanía israelí a los asentamientos judíos y al valle del Jordán en Cisjordania, territorio que los palestinos quieren para su propio estado independiente.

"Estas regiones son donde nació y creció la nación judía. Es hora de aplicar la ley israelí y escribir otro gran capítulo en los anales del sionismo", señaló.

Pero si bien Netanyahu estableció el 1 de julio como punto de partida para las discusiones del gabinete sobre el tema, no hay una fecha límite declarada públicamente para la anexión de las tierras que Israel capturó en la guerra de 1967.

Los palestinos se han opuesto vehementemente a tal medida, instando a que se impongan sanciones internacionales contra Israel.

