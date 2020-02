Baran Rasoulof posa con el Oso de Oro a la Mejor Película por "There Is No Evil" en la alfombra roja después de la ceremonia de premiación del 70º Festival Internacional de Cine de Berlín. 29 de febrero de 2020.REUTERS/Michele Tantussi

Por Thomas Escritt

BERLÍN, 29 feb (Reuters) - "There Is No Evil", una película sobre la pena capital filmada en secreto por el director Mohammad Rasoulof en desafío a la censura del gobierno iraní, ganó el sábado el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

Rasoulof, cuya película explora los dilemas morales de las personas elegidas para llevar a cabo las ejecuciones y las consecuencias para ellos y sus cercanos, no pudo salir de Irán para recoger el premio debido a los cargos que enfrenta en relación con películas anteriores.

"Esto es para él", dijo su hija Baran, quien protagoniza la película y recibió el premio en su nombre. El productor Farzad Pak, en tanto, dio las gracias al elenco y al equipo "que puso sus vidas en peligro para estar en esta película".

El presidente del jurado, el actor Jeremy Irons, dijo que la película "genera interrogantes sobre nuestra propia responsabilidad y las elecciones que todos hacemos en la vida".

El Oso de Plata para el segundo lugar fue para "Never Rarely Sometimes Always!", la historia de dos adolescentes de una zona rural de Estados Unidos que desafían a los activistas antiaborto, la pobreza y una atención médica costosa para interrumpir un embarazo.

Hong Sangsoo ganó el premio al mejor director por The Woman Who Ran, un filme sobre la amistad entre mujeres, la soledad, hombres entrometidos y un gato que sacó carcajadas en el público.

(Reporte de Thomas Escritt; editado en español por Rodrigo Charme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram