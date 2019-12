Peatones usan máscaras debido que el humo provocado por los incendios forestales en Nueva Gales del Sur cubre el distrito de negocios en Sídney, Australia. 10 de diciembre, 2019. AAP Image/Steven Saphore/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO. NO DISPONIBLE EN AUSTRIALIA NI EN NUEVA ZELANDA.

