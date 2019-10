WASHINGTON, 17 oct (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que los legisladores están más cerca de un acuerdo con la Casa Blanca sobre revisiones a un pacto comercial que el gobierno de Donald Trump negoció con Canadá y México.

"Puedo decir honestamente que creo que cada día estamos más cerca", dijo Pelosi en su conferencia de prensa semanal.

"El tema es si hay una forma de aplicarlo. Nos sentimos muy bien sobre la posibilidad de que así sea. Aún no lo logramos porque no están las garantías de aplicación que debemos tener. Si bien hay algunas cosas buenas en el proyecto, sólo será una lista de cosas buenas si no se pueden aplicar", agregó.

(Reporte de Doina Chiacu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

