Por Brad Brooks

AUSTIN, TX, 28 sep (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el sábado que la opinión pública está ahora del lado de una investigación de acusación contra el presidente Donald Trump tras la publicación de una nueva información sobre sus conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

Pelosi anunció esta semana su apoyo a una investigación después de que saliera a la luz una denuncia de un informante que decía que Trump parecía solicitar un favor político al presidente de Ucrania con el fin de ayudarlo a ser reelegido el año próximo.

Durante meses, Pelosi adoptó un enfoque cauteloso al sopesar los llamamientos de otros miembros de la Cámara Demócrata para iniciar un juicio político contra Trump, que se hizo más fuerte después de que el ex asesor especial Robert Mueller testificara el 24 de julio sobre su investigación de Trump y la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

"En el público, la marea ha cambiado completamente; podría cambiar ahora -quién sabe-, pero ahora mismo, después de ver la denuncia y el informe del Inspector General (IG) y la actitud arrogante de la administración hacia él, el pueblo estadounidense está tomando una decisión diferente", dijo Pelosi en un evento de periodismo organizado por la web de noticias Texas Tribune.

En una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelenskiy, el líder de Estados Unidos pidió a su homólogo que iniciara una investigación sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su hijo, Hunter, que había servido en la junta directiva de una compañía energética ucraniana.

Ambos Bidens han negado cualquier acto indebido.

Trump ha criticado la investigación de la acusación, argumentando que no hizo nada malo y acusando a los demócratas de lanzar una "caza de brujas" por motivos políticos.

Los legisladores de la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, están investigando las preocupaciones de que las acciones de Trump han puesto en peligro la seguridad nacional y la integridad de las elecciones en Estados Unidos.

La investigación de destitución ha arrojado una nueva sombra sobre la presidencia de Trump apenas unos meses después de que emergiera de la sombra proyectada por la investigación de Mueller.

"Si los hechos son persuasivos para el pueblo estadounidense, puede que lo sean para algunos republicanos", dijo Pelosi durante el evento.

Pelosi no predijo cuánto tiempo le tomaría a la Cámara de Representantes completar cualquier posible juicio político contra Trump.

"Tomará todo el tiempo que el Comité de Inteligencia necesite para hacer un seguimiento de todos los hechos", dijo.

Varios candidatos presidenciales demócratas asistieron al evento de tres días en Austin, entre ellos el alcalde Pete Buttigieg, el ex representante Beto O'Rourke, la senadora Amy Klobuchar y el ex secretario de Vivienda Julián Castro, quienes coincidieron con Pelosi en que la campaña para sacar a Trump de su cargo debe centrarse en las políticas y no en el juicio político.

Aunque algunas encuestas han mostrado que los estadounidenses están divididos en cuanto a apoyar el juicio político, Castro, que sirvió bajo el ex presidente Barack Obama, dijo que cree que el público apoyará cada vez más la investigación.

(Información de Brad Brooks en Austin, Tx; Información adicional de Christopher Bing, en Washington, DC; Editado por Dan Grebler y Stephen Coates; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdańsk)

