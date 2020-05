Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no está en cuarentena y tiene previsto estar en la Casa Blanca el lunes, dijo un portavoz, pese a reportes de medios que indicaron que estaba autoaislado después de que una asesora dio positivo del nuevo coronavirus.

"El vicepresidente Pence continuará siguiendo el consejo de la Unidad Médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena", dijo el portavoz, Devin O'Malley, en un comunicado. "Asimismo, el vicepresidente Pence ha dado negativo todos los días y tiene previsto estar en la Casa Blanca mañana", agregó.

El gobierno no tiene planes de mantener separados al presidente, Donald Trump, y a Pence, dijo una persona conocedora de la situación a Reuters, mientras aumenta la preocupación por la propagación del coronavirus dentro de la Casa Blanca.

Trump dijo a los periodistas el viernes que la portavoz de Pence, Katie Miller, había dado positivo por el virus, un día después de que se supo que un asesor personal del mandatario también había resultado positivo.

El presidente afirmó que no había tenido contacto con la portavoz, que está casada con Stephen Miller, un asesor senior de la Casa Blanca, pero que ella había pasado tiempo con el vicepresidente.

Tanto Trump, de 73 años, como Pence, de 60, han sido criticados por no cubrirse la cara pese a una recomendación de las autoridades sanitarias para que lo hagan en ciertos lugares públicos.

Trump ha dicho que no usará una máscara y no lo ha hecho públicamente en ninguno de sus eventos en medio de la pandemia. No obstante, la semana pasada dijo a los periodistas que se probó algunas en privado durante su visita a una fábrica de máscaras de Honeywell International Inc en Arizona.

Una reportera de Bloomberg tuiteó el domingo que Pence se iba a autoaislar lejos de la Casa Blanca tras el diagnóstico del ayudante, lo que llevó a la oficina de Pence a emitir el comunicado. NBC News reportó que Pence estaba poniendo "un poco de distancia" con otras personas durante el fin de semana.

Tres autoridades estadounidenses claves en la respuesta al coronavirus quedaron en autocuarentena el sábado, tras entrar en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19, según sus agencias y portavoces.

(Reporte de Ted Hesson, Alexandra Alper y Jason Lange en Washington y Maria Ponnezhath en Bengaluru; editado en español por Gabriel Burin y Carlos Serrano)

