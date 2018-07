El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 11 de julio de 2018 23:39 11 de julio de 2018 - 23:39

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el miércoles una profunda reforma en el sistema judicial tras la crisis provocada por la difusión de audios comprometedores de jueces de alto rango, en otro escándalo que sacude al país.

Vizcarra, que asumió la presidencia en marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de denuncias de corrupción, dijo que las conversaciones de los magistrados difundidas por medios revelan "el enorme grado de inmoralidad" con el que actúan quienes están llamados a impartir justicia.

Una comisión de expertos será conformada de manera inmediata para diseñar un proyecto de reforma de todo el sistema judicial que será presentado el 28 de julio al Congreso en el tradicional mensaje a la nación del jefe de Estado por el Día de la Independencia.

"El sistema judicial no debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario de todos los ciudadanos a él", dijo Vizcarra en un discurso leído en Palacio de Gobierno junto a su primer ministro y su ministro de Justicia.

Tras el anuncio gubernamental, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que los cambios serán bienvenidos pero que su organismo también presentará una propuesta con el aporte de todas las cortes del país andino.

"El Poder Judicial va a defender su independencia y además va a tratar de que todos sus integrantes tengan integridad para desempeñar con idoneidad el difícil cargo de administrar justicia", afirmó Rodríguez en una conferencia de prensa.

En audios difundidos el fin de semana, se escucha a jueces y a dos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pactando cargos para favorecer a amigos en el sistema judicial. En otro diálogo, un juez de la Corte Suprema ofrece absolver a un acusado de violar a una niña.

Los audios fueron grabados por la policía con la autorización de un juez, en el marco de una investigación fiscal de crimen organizado en el mayor puerto del país, Callao.

NUEVAS GRABACIONES

En una nueva conversación divulgada el miércoles, un juez de alto rango le pide a un empresario, que había acudido a Palacio de Gobierno, enviar un mensaje a "Martín". La oposición -que domina el Congreso- dice que se trataría del actual presidente.

Vizcarra rechazó cualquier vinculación con el magistrado.

En otro audio se escucha a un juez acordar una reunión con la "señora K", que la prensa dice sería la jefa del partido opositor Keiko Fujimori que encara un litigio por lavado de activos. Fujimori negó por Twitter alguna cita con el juez.

Todos los jueces involucrados están siendo investigados y en el CNM se inició un proceso de vacancia contra dos magistrados.

"No hay seguridad jurídica sin un buen sistema de justicia y, sin este requisito, no hay estabilidad institucional, ni inversiones, ni desarrollo económico y social. No hay desarrollo con corrupción", dijo el presidente Vizcarra en su discurso.

La difusión de audios o videos, algunos grabados en secreto, han marcado la política peruana en los últimos años.

En el último escándalo en marzo, el entonces mandatario Kuczynski renunció tras la difusión de videos que mostraron una supuesta compra de votos para evitar su destitución en el Congreso por denuncias de corrupción.

Y en el 2000, Alberto Fujimori tuvo que abandonar el cargo de jefe de Estado luego de la difusión de varios videos que mostraron a legisladores recibiendo dinero a cambio de apoyar al entonces presidente que gobernó durante una década.

(Reporte de Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida)

