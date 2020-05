Imagen de archivo del cantante Little Richard durante una actuación en el festival Crossroad en Gijón, España. 23 julio 2005. REUTERS/Alonso González

Por Bill Trott

(Reuters) - Little Richard, el autoproclamado "arquitecto del rock 'n' roll", que construyó un sonido rompedor con una efervescente mezcla de boogie-woogie, rhythm and blues y gospel, falleció el sábado a los 87 años.

Richard, ganador del premio Grammy y miembro del Rock & Roll Hall of Fame, cuyos electrizantes éxitos en los años 50 como "Tutti Frutti" y "Long Tall Sally", junto a su extravagante presencia sobre el escenario influyó a legiones de intérpretes, murió de cáncer.

"Little Richard falleció en Tullahoma, Tennessee, por un cáncer óseo. Fue amado por su familia y adorado por millones", dijo su familia en un comunicado a través de su abogado, Bill Sobel.

El bajista de Richard, Charles Glenn, dijo al sitio web del espectáculo TMZ que el músico llevaba dos meses enfermo y murió en su casa de Tennessee, junto a su hermano, su hermana y su hijo.

En su pico de popularidad en los años 50 y principios de los 60, Richard gritaba, gemía y chillaba éxitos como "Good Golly, Miss Molly" y "Lucille", mientras aporreaba el piano como un loco y acompañaba sus letras con sus tradicionales "¡whoooo!".

Su música emocionó a jóvenes negros y blancos por igual en una época en que partes de Estados Unidos seguía bajo una estricta segregación. Muchos artistas blancos, como Pat Boone, hicieron versiones de sus temas, aunque con un tono mucho más suave y "seguro" para el público pop.

"Siempre he pensado que el rock 'n' roll juntó a las razas", dijo Richard una vez en una entrevista. "Aunque yo era negro, a la gente no le importaba. Eso me hacía sentir bien".

Mick Jagger, Paul McCartney, James Brown, Otis Redding, David Bowie y Rod Stewart citaron a Little Richard como influencia. Jimi Hendrix, que tocó en su banda a mediados de los 60, dijo que quería usar su guitarra como Richard usaba su voz.

"Soy el innovador", decía Richard en entrevistas y frente a su público. "Soy el origen, el emancipador. ¡Soy el arquitecto del rock 'n' roll!".

La exuberancia rítmica de Little Richard estaba acompañada por una imagen extravagante. Vestía ropa colorida, un fino bigote, una larga y cuidada cabellera ondulada, rímel, maquillaje y labios pintados.

"Puede que Elvis haya sido el rey del rock 'n 'roll, pero yo soy la reina", proclamaba.

(Reporte adicional de Gabriella Borter; editado en español por Carlos Serrano)

