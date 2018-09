El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 21 de septiembre de 2018 12:38 21 de septiembre de 2018 - 12:38

Por Guy Faulconbridge

LONDRES (Reuters) - Los medios de comunicación británicos declararon muertas las propuestas para el Brexit de Theresa May, al señalar que la primera ministra sufrió una "humillación a manos de los líderes de la Unión Europea" en la cumbre realizada en Salzburgo.

Tras una cena en la ciudad austriaca, los líderes de la UE acordaron trabajar para cerrar un acuerdo para el Brexit el mes que viene, pero le indicaron a May que si no cede en materia de comercio exterior y en el asunto de la frontera irlandesa, estarán preparados para hacer frente a una salida desorganizada de Reino Unido del bloque.

Para los medios británicos, el mensaje está claro.

"Tu Brexit está destrozado", dijo el periódico Daily Mirror en portada.

Varios periódicos británicos incluyeron en sus portadas una imagen de Reuters que muestra a May ataviada con una chaqueta roja y al margen de un grupo de dirigentes masculinos de la UE.

"May, humillada", dijo el periódico The Guardian, mientras que The Times tituló: "Humillación para May".

"Las esperanzas de May sobre Salzburgo se desvanecen ante el rechazo de los líderes de la UE al acuerdo de Chequers", dijo el Financial Times, que ha apoyado decididamente la pertenencia de Reino Unido a la UE. En tanto, la BBC dijo: "Un desaire embarazoso para la primera ministra en Salzburgo".

Los titulares negativos indican el grado de divergencia en las percepciones entre Londres y los otros 27 miembros de la UE sobre el futuro del Brexit.

The Sun fue mucho más allá: "Sucias ratas de la UE: los mafiosos europeos tienden una emboscada a May", dijo el diario sensacionalista con una foto retocada que muestra al presidente francés Emmanuel Macron y al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk como gángsteres estadounidenses con armas de fuego.

Macron fue rotundo al afirmar que las propuestas de May para el Brexit, conocidas como Chequers por la residencia campestre donde las acordó el gabinete británico en julio, eran "inaceptables".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trató de calmar los ánimos pero llamó a la precaución, comparando a Reino Unido y la UE con dos erizos.

"Cuando dos erizos se abrazan, hay que tener cuidado de que no haya rasguños", dijo a diarios austriacos.

Reino Unido debe salir de la Unión Europea el 29 de marzo, aunque hay pocas certezas: hasta el momento no existe un acuerdo de divorcio, los rivales de May acechan y algunos rebeldes han prometido votar en contra de un eventual acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento.

Tanto Londres como Bruselas aseguran que quieren un divorcio consensuado, aunque hay un tiempo limitado si los parlamentos de Reino Unido y de la UE tienen que ratificar un acuerdo antes del 29 de marzo. Un eventual pacto necesitaría la aprobación de los parlamentarios británicos.

(Reporte de Guy Faulconbridge. Editado en español por Tomás Cobos y Rodrigo Charme)

