Este contenido fue publicado el 6 de octubre de 2018 15:47 06 de octubre de 2018 - 15:47

Por Ingrid Melander

PARÍS (Reuters) - La policía francesa está investigando la desaparición del jefe de Interpol, Meng Hongwei, cuya ausencia fue reportada tras viajar desde Francia a su natal China, mientras que su esposa fue puesta bajo protección policial después de recibir amenazas.

La esposa de Meng contactó a la policía en Lyon, la ciudad francesa en que tiene su sede la agencia policial internacional, luego de no haber tenido noticias sobre su paradero desde el 25 de septiembre y recibir amenazas telefónicas y en las redes sociales, dijo el Ministerio del Interior francés.

Una persona conocedora de la investigación dijo que la hipótesis de trabajo inicial es que Meng tuvo algún tipo de desencuentro con las autoridades chinas, que le detuvieron como consecuencia.

"Francia está perpleja con la situación del presidente de Interpol y preocupada por las amenazas hechas a su mujer", indicó el ministerio, agregando que está en contacto con China. La esposa de Meng, que permanece en Lyon junto a sus hijos, según fuentes policiales, está recibiendo protección, señaló.

No está clara la razón por la que Meng, de 64 años, que fue nombrado presidente de Interpol hace dos años, viajó a China, que no ha comentado la desaparición de forma oficial. El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió de inmediato a una petición de comentario enviada por fax y los medios oficiales no le mencionaron el sábado.

En los últimos años ha habido varios casos de altos funcionarios chinos desaparecidos sin explicación, seguidos por anuncios gubernamentales semanas o meses después señalando que estaban siendo investigados, la mayoría de las veces por casos de supuesta corrupción.

El diario South China Morning Post de Hong Kong citó una fuente anónima que indicó que Meng fue conducido a un interrogatorio nada más aterrizar en China, pero no estaba clara la razón.

Interpol, que agrupa a 192 países y suele ocuparse de encontrar a personas perdidas o buscadas, dijo en un comunicado firmado por su secretario general, Juergen Stock, que ha pedido aclaraciones a China.

"Interpol ha pedido a las autoridades chinas a través de los canales legales que aclare la situación del presidente de Interpol, Meng Hongwei", afirmó el sábado Stock, que se encarga de la gestión de la agencia en el día a día.

