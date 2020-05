WASHINGTON (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay "una cantidad significativa de evidencia" de que el nuevo coronavirus salió desde un laboratorio chino, pero no refutó la conclusión de las agencias de inteligencias estadounidenses de que no fue hecho por el hombre.

"Hay una cantidad significativa de evidencia de que esto vino desde ese laboratorio en Wuhan", dijo Pompeo al programa "This Week" de ABC, refiriéndose al virus que surgió a fines del año pasado en China y que ha matado a unas 240.000 personas en todo el mundo, incluidas más de 67.000 en Estados Unidos.

Pompeo contradijo por un momento un comunicado emitido esta semana por la principal agencia de espionaje de Estados Unidos sobre que el virus no parece ser hecho por el hombre ni haber sido modificado genéticamente.

Ese comunicado debilitó las teorías de conspiración defendidas por activistas contra China y algunos partidarios del presidente Donald Trump, quien sugirió que fue desarrollado en un laboratorio de armas biológicas del gobierno chino.

"Los mejores expertos hasta ahora parecen creer que fue hecho por el hombre. No tengo razón para desconfiar de eso en este punto", dijo Pompeo.

Cuando el entrevistador le apuntó que esa no era la conclusión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Pompeo se retractó y dijo "he visto lo que ha dicho la comunidad de inteligencia. No tengo motivos para creer que ellos están equivocados".

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración de los comentarios de Pompeo.

El reporte del jueves de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional dijo que concuerda con el "amplio consenso científico" de que la enfermedad no fue elaborada por el hombre.

Autoridades estadounidenses con conocimiento de los reportes y análisis de inteligencia han dicho durante semanas que no creen que científicos chinos hayan desarrollado el coronavirus en un laboratorio de armas biológicas del gobierno, del cual se habría filtrado.

En su lugar, han dicho que creen que surgió del contacto humano con animales en un mercado en la ciudad de Wuhan, o podría haber escapado de uno de dos laboratorios gubernamentales en Wuhan que se cree estaban realizando investigación civil sobre posibles peligros biológicos.

(Reporte de Daphne Psaledakis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

