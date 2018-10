El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 16 de octubre de 2018 12:20 16 de octubre de 2018 - 12:20

Por Leah Millis y Osman Orsal

RIAD (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el martes con el rey Salman de Arabia Saudita para conversar sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, en momentos en que la policía turca se prepara para allanar la residencia del cónsul saudita en Estambul en una investigación cada vez más amplia.

Khashoggi, un periodista saudí residente en Estados Unidos y crítico del príncipe heredero de su país, desapareció después de ingresar al consulado el 2 de octubre. Funcionarios turcos creen que fue asesinado en el lugar y que el cuerpo fue retirado, algo que los saudíes niegan enérgicamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien envió a Pompeo a Riad ante las tensiones con un aliado clave, ha especulado después de hablar con el rey Salman que "terroristas asesinos" podrían ser los responsables de la desaparición.

Después de las conversaciones con el rey, Pompeo se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores Adel al-Jubeir y cenará con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Posteriormente podría viajar a Turquía.

Durante la noche, investigadores turcos ingresaron al consulado de Arabia Saudita en Estambul, el último lugar donde Khashoggi fue visto antes de desaparecer, y registraron las instalaciones durante más de nueve horas, dijeron testigos de Reuters.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que la policía registrará el consulado nuevamente el martes, así como la residencia del cónsul, un lugar que según la televisión turca podría estar relacionado con la desaparición de Khashoggi.

En declaraciones dadas a periodistas en el Parlamento, el presidente turco, Tayyip Erdogan, planteó la posibilidad de que partes del consulado hayan sido repintadas. "La investigación está sondeando muchas cosas, como materiales tóxicos y los materiales que se eliminan al pintarlos", dijo el mandatario.

El caso ha provocado una protesta internacional contra el principal exportador de petróleo del mundo, con medios de comunicación y ejecutivos empresariales retirándose de una conferencia de inversionistas programada para la próxima semana.

Durante el allanamiento en el consulado, CNN informó el lunes que Arabia Saudita se estaba preparando para reconocer la muerte de Khashoggi en un interrogatorio fallido, luego de negar durante dos semanas cualquier papel en su desaparición.

El diario The New York Times, citando a una persona cercana con los planes sauditas, informó que el príncipe heredero había aprobado un interrogatorio o secuestro de Khashoggi. También dijo que el Gobierno saudí, que no pudo ser contactado para hacer comentarios sobre los informes, protegería al príncipe culpando a un oficial de inteligencia por la operación. Las autoridades turcas tienen una grabación de audio que indica que Khashoggi fue asesinado en el consulado, dijeron a Reuters un funcionario turco y una fuente de seguridad, y han compartido pruebas con países como Arabia Saudita y Estados Unidos.

(Reporte de Stephen Kalin. Editado en español por Rodrigo Charme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook