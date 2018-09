El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Gavin Jones y Steve Scherer

ROMA (Reuters) - El Gobierno populista de Italia desestimó las protestas de su propio ministro de Economía y respaldó un aumento significativo del déficit presupuestario para el próximo año, lo que preocupó a los mercados financieros y puso al país en un posible curso de colisión con Bruselas.

Tras forcejear durante semanas con el ministro de Economía Giovanni Tria, el Gobierno de cuatro meses propuso el jueves un déficit para 2019 de 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tres veces más alto que la meta de la administración anterior.

El gasto tendrá como objetivo financiar la promesa de campaña de los partidos gobernantes -el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte de ultraderecha- de reducir la edad de jubilación, recortar impuestos, invertir en infraestructura y mejorar el bienestar social.

Sin embargo, Italia tiene la mayor deuda entre las grandes economías europeas, de 131 por ciento del PIB, y está bajo presión de la Unión Europea para limitar el gasto, ante temores de que pueda gestar una nueva crisis de deuda en el bloque monetario.

En una medida que con seguridad provocará enfrentamientos con la Comisión Europea, que monitoriza y aplica las reglas fiscales de la Unión Europea, el Gobierno italiano prevé que el déficit presupuestario se mantenga en un 2,4 por ciento por los próximos tres años, en vez de declinar gradualmente hasta cero, como prescribe la receta de la Comisión.

No obstante, la primera reacción de Bruselas fue comedida. El comisario europeo de asuntos económicos y financieros, Pierre Moscovici, dijo que no se gana nada de un enfrentamiento con Italia, pero añadió que "no tenemos interés en que Italia no respete las reglas ni en que no reduzca su deuda, que sigue siendo explosiva".

El plan de elevar el déficit presupuestario remeció a los mercados y provocó una ola de ventas de bonos y un desplome de las acciones bancarias, aunque ambos se recuperaron levemente en las operaciones de la tarde. El euro se desplomó durante la noche por la noticia, pero después se recuperó.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo que está "muy preocupado", mientras que el ministro de Finanzas finés, Petteri Orpo, agregó: "Populismo y responsabilidad no siempre caben en el mismo cuarto".

La decisión marcó una victoria para los partidos gobernantes, especialmente para el Movimiento 5 Estrellas, sobre Tria, un tecnócrata no afiliado con partidos en el que confiaban los inversores para evitar los riesgos financieros asociados con los gastos descontrolados.

Di Maio y el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, afirman que el nuevo presupuesto apuntalará el crecimiento económico, aumentará los ingresos y permitirá que la deuda como porcentaje de la producción baje.

(1 dólar = 0,8609 euros)

(Reporte adicional de Angelo Amante, Giuseppe Fonte y Giselda Vagnoni en Roma; Abhinav Ramnarayan en Londres; Sara Rossi en Milán; Leigh Thomas en París; Jussi Rosendahl en Helsinki y Stephanie van der Berg en La Haya. Editado en español por Patricio Abusleme)

