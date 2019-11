BUENOS AIRES, 28 nov (Reuters) - El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo el jueves que no quiere hacer quitas de deuda ni dejar de pagar las obligaciones del país, pero que para poder cumplir, la economía tendrá que volver a crecer.

Fernández, que asumirá la presidencia el 10 de diciembre, deberá negociar la deuda con acreedores del país después de que el actual presidente Mauricio Macri anunció en agosto una extensión de los plazos de los vencimientos.

"No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, sé que esta terribe y ridícula deuda que se ha tomado la tomó un gobierno democrático (...) pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen", dijo Fernández en un evento de la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires.

"Vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más, hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que pagar esta deuda".

Según datos del Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Macri la deuda pública aumentó un 31% para totalizar 314.000 millones de dólares. En 2020 el país afronta vencimientos de capital con organismos internacionales de créditos e inversores privados por 28.000 millones de dólares.

(Reporte de Eliana Raszewski, editado por Gabriel Burin)

