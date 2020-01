CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que el operativo realizado en la víspera en la frontera con Guatemala para contener la entrada de migrantes al país fue para protegerlos de grupos criminales.

"Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden", dijo López Obrador en su tradicional conferencia matutina.

"Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos", agregó.

Fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron el lunes gases lacrimógenos contra migrantes centroamericanos que les arrojaban rocas mientras buscaban cruzar el río Suchiate hacia México.

(Reporte de Abraham González)

