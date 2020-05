Por Kate Kelland

LONDRES (Reuters) - Un estudio realizado por científicos franceses que sugiere que un hombre de ese país estaba infectado con COVID-19 ya el 27 de diciembre, casi un mes antes de que París confirmara sus primeros casos, podría servir para evaluar cuándo y dónde surgió el coronavirus SARS-CoV-2, declararon expertos el martes.

Un hombre identificado como el paciente dijo a una estación de televisión francesa que se sorprendió al saber que había contraído COVID-19, ya que pensaba que tenía gripe en ese momento.

Investigadores dirigidos por Yves Cohen, jefe de reanimación en los hospitales Avicenne y Jean Verdier en París, analizaron nuevamente muestras de 24 pacientes tratados en diciembre y enero que habían dado negativo para gripe antes de que la enfermedad respiratoria del COVID-19 se convirtiera en pandemia.

Los resultados, publicados en el International Journal of Antimicrobial Agents, mostraron que un paciente, un hombre de 42 años nacido en Argelia, que vivía en Francia hacía años y trabajaba de pescadero, estaba infectado con COVID-19 "un mes antes de los primeros casos reportados en nuestro país".

La Organización Mundial de la Salud dijo que los resultados "no fueron sorprendentes". "También es posible que se encuentren más casos tempranos", dijo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una reunión informativa de la ONU.

La emisora BFM TV identificó al hombre como Amirouche Hammar, residente de Bobigny, suburbio al noreste de París. En entrevista con la estación, Hammar dijo que cuando se enfermó el año pasado con tos seca, fatiga y fiebre, pensó que era gripe. Los médicos en ese momento no pudieron diagnosticarlo.

"Me sorprendió", dijo el paciente, que está completamente recuperado. Afirmó que no había viajado al extranjero durante meses antes de enfermarse y que no sabía dónde podría haberse contagiado.

La esposa de Hammar declaró que el paciente trabaja en una tienda minorista cerca de un aeropuerto de París y con frecuencia entra en contacto con viajeros del extranjero.

Expertos independientes dijeron que los hallazgos de los científicos franceses necesitaban más investigación.

"No es imposible que haya sido una introducción temprana, pero la evidencia no es concluyente de ninguna manera", aseguró Jonathan Ball, profesor de virología molecular en la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña.

Stephen Griffin, experto del Instituto de Investigación Médica de la Universidad de Leeds, dijo que era "un hallazgo potencialmente importante" y agregó: "Debemos ser cautelosos al interpretar estos hallazgos".

(Reporte adicional de Emma Farge en Ginebra y Christian Lowe en París; Editado en español por Janisse Huambachano)

