Este contenido fue publicado el 10 de junio de 2018 1:29 10 de junio de 2018 - 01:29

Por David Ljunggren

LA MALBAIE, Canadá (Reuters) - El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó el sábado la exigencia estadounidense de incluir una cláusula de salida rápida del acuerdo TLCAN pero dijo que estaba dispuesto a adoptar un compromiso sobre el tema, que está obstaculizando las negociaciones con México y Estados Unidos para modernizar el pacto.

El presidente estadounidense, Donald Trump - que regularmente amenaza con retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - insiste en que Canadá y México accedan a la llamada cláusula "sunset" que permite a cualquier miembro salir del pacto dentro de cinco años.

Aunque Canadá y México sostienen que la idea es inmanejable, Trump dijo a periodistas temprano el sábado que el nuevo acuerdo debería contener esta norma. Trudeau rechazó la idea.

"No habrá una cláusula 'sunset' (...) no lo haremos, no podemos firmar un acuerdo comercial que expira automáticamente cada cinco años", afirmó en una rueda de prensa hacia el final de la Cumbre del G-7 en Quebec.

"Creo que hay varias discusiones sobre alternativas que podrían no ser del todo desestabilizadoras para el acuerdo comercial, y creo que estamos abiertos a la creatividad", sostuvo.

Esto, sugirió, podría involucrar un práctica de "revisión y renovación". Funcionarios dicen que Canadá y México han propuesto que las naciones miembro se reúnan cada cinco años para examinar el tratado.

Las conversaciones para modernizar el TLCAN, que empezaron a fines de agosto, se han estancado en buena parte porque Canadá y México rechazan las demandas estadounidenses de aplicar cambios relevantes, como la cláusula "sunset" y elevar el contenido de partes de autos que se fabrican en Norteamérica.

Trudeau afirmó que había dicho a Trump que las negociaciones se complicaron aún más por la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero canadienses, supuestamente por razones de seguridad. Canadá ha prometido tomar medidas en respuesta a partir del 1 de julio.

"Los canadienses somos educados, somos razonables, pero no dejaremos que nos pisoteen", declaró.

