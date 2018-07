El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 6 de julio de 2018 15:07 06 de julio de 2018 - 15:07

La primera ministra británica Theresa May participa en una reunión con el primer ministro irlandés Leo Varadkar durante una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica el 28 de junio de 2018. REUTERS / Yves Herman / Pool

Por Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, llamó al viernes a su Gobierno a cumplir con su deber y acordar un plan para el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea, un llamado de última hora a los ministros para dejar atrás sus rencillas sobre el "Brexit" y dar un "paso adelante".

Sólo horas antes de ser la anfitriona de una reunión en su residencia de campo de Chequers el viernes, que espera que logre superar las profundas divisiones que han obstaculizado los planes del país para el Brexit, May pidió a su Gabinete que acuerde una forma de seguir adelante en las negociaciones casi estancadas con la Unión Europea.

Una postura unida del Gobierno es lo que espera con ansias una Unión Europea cada vez más frustrada y también muchas empresas, que han aumentado sus advertencias sobre el riesgo para decenas de miles de empleos si Reino Unido sale del bloque sin un acuerdo.

Pero los primeros detalles del nuevo plan de May para estrechos vínculos aduaneros con la Unión Europea, un "acuerdo de aduanas expedito", generó diferentes opiniones. Un activista pro Brexit dijo que podría dejar al país fuera de Europa, pero aún administrado por Europa.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, tuvo una reunión con ministros pro Brexit para planear un contraataque a los planes de May y no estaba claro si la propuesta aduanera, que sus críticos dicen que depende de tecnología no probada, logrará el respaldo de Bruselas.

"El Gabinete se reúne en Chequers... para acordar la forma de nuestra futura relación con la Unión Europea. Al hacerlo, tenemos una gran oportunidad, y un deber", comentó May antes de que sus ministros se dirijan a la mansión del Siglo XVI a 60 kilómetros al noroeste de Londres.

"Ahora es el momento para (dar) otro paso adelante. Queremos un acuerdo que nos permita entregar los beneficios del Brexit, tomar control de nuestras fronteras, leyes y dinero, y la firma de ambiciosos nuevos acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda", agregó May en un comunicado.

(Reporte adicional de Sarah Young. Editado en español por Patricio Abusleme)

