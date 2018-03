El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La primera ministra británica, Theresa May, en un foro en Londres, mar 17, 2018. REUTERS/Simon Dawson/Pool

Por Eric Auchard

LONDRES (Reuters) - Reino Unido está muy preocupado por las acusaciones de que la compañía de datos británica Cambridge Analytica explotara datos de millones de usuarios de Facebook sin su autorización durante las campañas electorales, dijo el lunes un portavoz de la primera ministra Theresa May.

El presidente de la comisión del Parlamento encargada de asuntos digitales dijo que el presidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, había "engañado deliberadamente" a la comisión durante su comparecencia sobre su uso de datos de Facebook, hace dos semanas.

Los periódicos The New York Times y The British Observer informaron el sábado que la empresa de análisis político había cosechado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña electoral presidencial de Donald Trump en 2016. (http://reut.rs/2pn8btD)

Facebook dijo en un comunicado el viernes que supo en 2015 que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge mintió a la compañía y violó sus normas al pasar datos a Cambridge Analytica desde una app de test psicológicos que él había desarrollado. Facebook dijo que suspendió a las compañías e investigadores implicados.

"Las acusaciones son claramente muy preocupantes", dijo el portavoz de May a los periodistas el lunes. "Es esencial que las personas puedan confiar en que sus datos personales estén protegidos y se utilicen de manera apropiada", sostuvo.

El presidente de la comisión parlamentaria y diputado conservador Damian Collins dijo el domingo que Facebook había evitado responder preguntas directas de la comisión sobre lo que sabía con respecto al abuso de los datos de sus usuarios en redes sociales por parte de Cambridge Analytica.

"Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Es hora de que Mark Zuckerberg deje de esconderse detrás de su página de Facebook", dijo Collins en un comunicado.

También dijo que se pondría en contacto con Nix para contestar más preguntas planteadas por las informaciones de medios. Cambridge Analytica y su presidente ejecutivo no estaban disponibles para hacer comentarios inmediatamente.

Nix testificó ante la comisión el 27 de febrero diciendo que Cambridge Analytica llevó a cabo campañas publicitarias y realizó encuestas en Facebook para recopilar datos sobre las actitudes políticas de los usuarios en nombre de sus clientes de campaña.

(Reporte de Eric Auchard, Elizabeth Piper, Andrew MacAskill en Londres, Alastair Macdonald y Foo Yun Chee en Bruselas. Redacción de Madrid. Editado en español por Marion Giraldo)

