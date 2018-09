El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 19 de septiembre de 2018 14:48 19 de septiembre de 2018 - 14:48

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, asiste a la Cumbre Nacional de la Vivienda en Londres, el 19 de septiembre de 2018. Frank Augstein / Pool vía Reuters

Por Elizabeth Piper y Gabriela Baczynska

SALZBURGO, Austria (Reuters) - La primera ministra Theresa May presionará el miércoles a los líderes de la UE para que respalden su propuesta de un "acuerdo equitativo" sobre los futuros lazos entre Reino Unido y el bloque, a fin de que cesen en demandas "inaceptables" y muestren la buena voluntad necesaria para evitar un Brexit desordenado.

Antes del comienzo de una cumbre de dos días de la Unión Europea en la noche del miércoles, May no mostró señal alguna de renunciar a su plan para el Brexit, rechazando las críticas internas y de Bruselas a sus propuestas para las futuras relaciones comerciales, que suponen el mayor cambio político para Reino Unido en casi 50 años.

May llega a Austria con mayor optimismo después de que el negociador de la UE, Michel Barnier, señaló que está dispuesto a hacer más para solucionar el problema de Irlanda del Norte, que tendrá la única frontera terrestre del Reino Unido con el bloque después del Brexit.

Pero una fuente del Gobierno británico dijo que Londres no podía aceptar que la provincia se separara del territorio aduanero del Reino Unido y los comentarios de Barnier fueron recibidos con hostilidad por parte de un pequeño partido de Irlanda del Norte del que May depende para su mayoría parlamentaria.

La cumbre comienza en Salzburgo con una cena de líderes que se ha convertido en una importante puesta en escena de una serie de reuniones cuidadosamente coreografiadas con la UE antes de que Reino Unido abandone el bloque en marzo.

A falta de poco más de seis meses, el tiempo apremia y ambas partes desean afianzar algún tipo de acuerdo antes de que acabe el año y alejar así el temor a una salida desordenada, lo que podría sumir a la economía en una desaceleración.

El miércoles, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que convocaría a una cumbre extraordinaria para discutir un acuerdo final en torno a Brexit a mediados de noviembre.

"Las negociaciones del Brexit están ingresando en una fase decisiva. Aún son posibles varios escenarios hoy en día", declaró Tusk.

Y en un artículo publicado en el diario alemán Die Welt, May dijo que las dos partes estaban "cerca de lograr la salida ordenada, lo que supone una base esencial para construir una asociación cercana en el futuro".

"Para llegar a una conclusión exitosa, al igual que el Reino Unido ha evolucionado en su posición, la UE tendrá que hacer lo mismo. Con buena voluntad y determinación en ambos lados podemos evitar una salida desordenada y encontrar nuevas formas de trabajar juntos", sostuvo.

En la cena que se celebrará en el espectacular teatro Felsenreitschule, conocido por los cinéfilos por una escena en el musical "Sonrisas y lágrimas" ('The Sound of Music' en la versión original), May hará otro llamamiento en favor del plan de Chequers, llamado así por su residencia de campo, en la que se gestó un acuerdo con sus ministros a principios de este año.

Posteriormente, tendrá que salir de la sala de reuniones el jueves por la tarde, cuando los otros 27 líderes discutan sus propuestas para el Brexit.

EL PROBLEMA DE IRLANDA DEL NORTE

Aunque ambas partes han estado emitiendo mensajes positivos, todavía no hay acuerdo sobre uno de los mayores obstáculos: cómo mantener una frontera abierta entre el territorio británico de Irlanda del Norte e Irlanda, miembro de la UE.

"En cuanto al Brexit, es muy difícil. No tenemos nada sobre Irlanda", dijo a Reuters Jean Asselborn, ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.

Los funcionarios de la UE no quieren arrinconar a May, conscientes de que se enfrenta una creciente oposición a sus planes tanto dentro como fuera del Partido Conservador, y necesita una victoria para persuadir a un Parlamento reacio a respaldar un acuerdo.

El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, en el que se apoya el gobierno minoritario de May en Westminster, criticó las ideas de Barnier sobre la gestión de las aduanas que cruzan la frontera irlandesa, diciendo que todavía significarían una frontera inaceptable entre la provincia y el resto del Reino Unido.

Por ahora, sin embargo, ambas partes desean mantener un estado de ánimo positivo.

Un funcionario de la UE, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el equipo de May había pedido a Bruselas, y a Barnier, que no dijeran que "Chequers ha muerto" y que el bloque destacaría los progresos al hablar sobre las futuras relaciones.

"Así que no lo haremos, Barnier va a tratar de meter partes -sobre seguridad y cooperación en asuntos internacionales- en la declaración sobre las relaciones post-Brexit. Así es como tratamos de ayudarla", dijo la fuente de la UE.

(Reporte adicional de Alastair Macdonald, Francois Murphy Andreas Rinke, Joseph Nasr en Berlín. Editado en español por Tomás Cobos y Marion Giraldo)

