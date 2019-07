Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - La producción de petróleo de la OPEP cayó a un nuevo mínimo de cinco años en junio, debido a que un aumento en los suministros de Arabia Saudita no contrarrestó el descenso de Irán y Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos, según un sondeo de Reuters.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, formamada por 14 países, bombeó 29,60 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, un descenso de 170.000 bpd desde la cifra revisada de mayo y el nivel total más bajo de la OPEP desde 2014, de acuerdo a la encuesta.

