1 de junio de 2018

Por Oswaldo Rivas

MANAGUA, 31 mayo (Reuters) - Quince personas murieron el miércoles y decenas resultaron heridas en uno de los peores días de violencia en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega hace seis semanas, informó el jueves la policía.

Desde que estallaron el 18 de abril, las manifestaciones han dejado unos 81 fallecidos y cientos de heridos, según cifras de organizaciones de defensa de los derechos humanos, debido a una polémica reforma a la seguridad social que luego fue congelada.

Testigos dijeron que grupos armados progubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes durante una protesta el miércoles, cuando se celebra el Día de la Madre. La marcha se llevó a cabo para recordar a los jóvenes que han fallecido desde el inicio de las manifestaciones.

El comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, atribuyó los 15 muertos y 218 heridos al "accionar de estos grupos delincuenciales que operan encapuchados, con armas de fuego".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos durante la "represión" a las protestas, que ha afirmado fueron cometidas por la fuerza pública y grupos armados simpatizantes de Ortega, quien enfrenta su peor crisis política desde que gobierna hace dos décadas.

El Gobierno condenó el jueves los hechos y los atribuyó a la "violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias", según un comunicado en el que negó "cualquier responsabilidad en esa violencia".

"En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos", agregó.

Estados Unidos condenó el jueves "la respuesta violenta del Gobierno nicaragüense a las marchas pacíficas del Día de la Madre (...) las golpizas de periodistas y ataques contra la televisión local y estaciones de radio".

Además instó a una investigación inmediata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente para investigar las muertes y la violencia, según lo acordado por el Gobierno y la CIDH.

Horas antes, la Conferencia Episcopal del país condenó el derramamiento de sangre por una "agresión organizada y sistemática" cometida por grupos armados afines al Gobierno.

Además dijo que no se puede reanudar el proceso de diálogo, iniciado recientemente, mientras al pueblo se le "siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado".

El Parlamento Europeo condenó el jueves lo que calificó como la "brutal represión" en Nicaragua y reclamó "una reforma electoral con vistas a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales".

El principal grupo de cabildeo del sector empresarial de Nicaragua instó al presidente a celebrar elecciones anticipadas con el fin de terminar con la crisis política. Los próximos comicios presidenciales están previstos para el 2021.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno informaron el jueves, en un comunicado conjunto, la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, como parte de una reforma del sistema electoral, que ha sido cuestionado. El funcionario había sido sancionado por Estados Unidos hace unos meses.

(Reporte de Diego Oré, Delphine Schrank, Tomás Bravo y Ana Isabel Martínez; Editado por Ricardo Figueroa)

