NYON, Suiza (Reuters) - La Juventus tendrá la oportunidad de vengar su derrota en la última final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid cuando ambos equipos se midan en abril por los cuartos de final del torneo.

En otro duelo de difícil pronóstico de los cuartos de final, el Manchester City, que está muy cerca de ganar la Liga Premier, enfrentará al Liverpool, en un choque entre equipos ingleses. Los "Reds" son el único equipo que ha vencido a los dirigidos por Pep Guardiola esta temporada en la liga inglesa.

También en los encuentros de cuartos de final, el Barcelona se enfrentará a la AS Roma, que perdió 6-1 en su última visita al Camp Nou en noviembre de 2015, mientras que el Sevilla, que dejó sorpresivamente en el camino en la ronda anterior al Manchester United, se medirá al Bayern Munich.

La Juventus, que será local en el duelo de ida, cayó 4-1 ante el Real Madrid en la final de la temporada pasada en Cardiff, aunque el equipo de Turín superó al conjunto madrileño cuando se enfrentaron en las semifinales del torneo en 2015.

En general, ambos equipos se han enfrentado 19 veces, con ocho victorias para la Juve, nueve para el Madrid, incluida la final del torneo en 1998, y dos empates.

En tanto, la serie entre el Liverpool y el Manchester City será el primer duelo entre equipos ingleses por los cuartos de final de la Liga de Campeones desde la temporada 2010/2011, cuando el Chelsea enfrentó al Manchester United.

El City ha ganado solo uno de sus últimos ocho encuentros con el Liverpool en todas las competiciones, excluyendo su triunfo por penales en la final de la Copa de la Liga del 2016.

Por su parte, el exjugador de la Roma Francesco Totti dijo que el equipo italiano, que junto al Sevilla posiblemente son las sorpresas en esta ronda del torneo, no debería estar tan preocupado por enfrentarse al Barça.

"El fútbol es hermoso porque puede pasar cualquier cosa, especialmente en este tipo de partidos", dijo el exinternacional italiano. "Ya hemos recorrido un largo camino, al terminar por delante del Chelsea y el Atlético de Madrid en la fase de grupos y eliminar al Shakhtar Donetsk".

Mientras, el Bayern, sólido líder de la Bundesliga, prometió que no subestimará al Sevilla.

"El Sevilla no es un equipo fácil. Eliminó al Manchester United", dijo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, mientras que el lateral David Alaba agregó: "Ciertamente no es un sorteo fácil, (el Sevilla) no llegó a esta fase por accidente".

Los partidos de ida se jugarán el 3 y 4 de abril, mientras que los duelos de vuelta se disputarán una semana después.

