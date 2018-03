El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 11 de febrero de 2018 18:21 11 de febrero de 2018 - 18:21

LONDRES (Reuters) - Reino Unido recortará los fondos de ayuda a cualquier organización que no cumpla con una nueva revisión a las obras de caridad en el extranjero, dijo el domingo la ministra de Cooperación, que describió las informaciones sobre explotación sexual en el sector como algo "totalmente despreciable".

Oxfam, una de las organizaciones benéficas más grandes de Reino Unido, condenó el viernes el comportamiento de algunos exfuncionarios en Haití, después de que un periódico dijera que sus trabajadores humanitarios habían pagado por sexo mientras estaban en una misión para ayudar a los afectados por el terremoto de 2010.

Penny Mordaunt dijo que escribiría a organizaciones benéficas británicas que trabajan en el extranjero para exigirles que declaren cualquier problema relacionado con la obligación que tienen de proteger a su personal y a las personas con las que trabajan contra daños y abusos.

"Con respecto a Oxfam y cualquier otra organización que tenga problemas de protección, esperamos que cooperen plenamente con dichas autoridades, y dejaremos de financiar a cualquier organización que no lo haga", dijo Mordaunt en un comunicado.

Reuters no pudo verificar independientemente las acusaciones contenidas en el informe del diario The Times y no pudo contactar a ninguno de los empleados de Oxfam que trabajaban en Haití.

Oxfam no confirmó ni negó el informe del periódico, pero dijo que sus hallazgos estaban "relacionados con delitos que incluían intimidación, acoso y falta de protección, así como conducta sexual inapropiada".

"Es totalmente despreciable que la explotación y el abuso sexual continúen existiendo en el sector de la caridad", dijo Mordaunt.

"El comportamiento horrible de algunos miembros del personal de Oxfam en Haití en 2011 es un ejemplo de un problema más amplio en el que el DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido) ya está tomando medidas, tanto a nivel local como con la comunidad internacional a través de la ONU", agregó.

(Reporte de William James. Editado en español por Rodrigo Charme)

