Por Michael Holden y William James

LONDRES (Reuters) - Reino Unido dijo el lunes que contactó a Washington para lamentar la filtración de memorandos confidenciales en los que su embajador describía al gobierno del presidente Donald Trump como "disfuncional" e "inepto".

Los memos de Kim Darroch, embajador británico en Washington, fueron publicados en un dominical, molestando a Trump y avergonzando a Londres. [nL2N248088]

"Contactamos con el gobierno de Trump y establecimos nuestro punto de vista de que la filtración es inaceptable", dijo el portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, a los periodistas. "Se trata, por supuesto, de algo lamentable que esto haya ocurrido".

El ministro de Comercio, Liam Fox, que está de visita en Washington, dijo a BBC radio que se disculpará con la hija de Trump, Ivanka, con quien tiene previsto reunirse.

"Me disculparé por el hecho de que ni nuestra función pública ni elementos de nuestra clase política hayan estado a la altura de las expectativas que tenemos o que Estados Unidos tiene sobre su comportamiento, que en este caso particular falló de la manera más extraordinaria e inaceptable", dijo.

"Las filtraciones maliciosas de esta naturaleza (...) pueden provocar un daño en esa relación, lo que puede afectar a nuestros intereses de seguridad", agregó.

Las revelaciones llegan en un momento en que Reino Unido busca cerrar un importante acuerdo comercial con su aliado más cercano después de que abandone la Unión Europea, una salida programada para el 31 de octubre.

El domingo, Trump dijo a la prensa sobre Darroch que "no somos muy admiradores de ese hombre y no ha servido bien a Reino Unido, así que puedo entender y decir cosas sobre él, pero no me molestaré".

(Reporte adicional de Andrew MacAskill y Kate Holton; editado en español por Carlos Serrano)

