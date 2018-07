El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Alex Fraser y Henry Nicholls

AMESBURY, Inglaterra (Reuters) - Reino Unido pidió a Rusia que dé detalles sobre un ataque con la sustancia neurotóxica Novichok a un ex doble agente y su hija después de que dos ciudadanos británicos resultaron envenenados con la misma toxina.

Los británicos, una mujer de 44 años y un hombre de 45 años, enfermaron de gravedad tras un encuentro aparentemente casual con el veneno cerca del lugar del ataque en marzo contra el ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia.

Reino Unido acusó a Rusia de envenenar a los Skripal con Novichok, un agente neurotóxico desarrollado por los militares soviéticos durante la Guerra Fría, en lo que fue el primer uso ofensivo conocido de esa arma química en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia, donde se está desarrollando actualmente el Mundial de fútbol, ha negado cualquier involucramiento en el incidente de marzo y sugirió que los servicios de seguridad británicos perpetraron el ataque para provocar una histeria contra Moscú.

"El Estado ruso podría enmendar este error. Podrían decirnos qué pasó, qué hicieron y llenar algunas de las brechas significativas que estamos tratando de aclarar", dijo el ministro de Seguridad británico, Ben Wallace.

"Estoy esperando el llamado telefónico del Estado ruso", agregó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no sabía quién era Ben Wallace, pero que Rusia ofreció a Reino Unido su ayuda en la investigación del ataque con el agente neurotóxico y que fue rechazada.

No está claro cómo los dos británicos, identificados por los medios como Dawn Sturgess y Charlie Rowley, entraron en contacto con el veneno, de lenta descomposición. No existe nada en sus antecedentes que sugiera un vínculo con el mundo del espionaje o con la ex Unión Soviética.

Amesbury está localizada a 11 kilómetros de Salisbury, la ciudad donde Skripal y su hija fueron encontrados inconscientes sobre una banca el 4 de marzo.

