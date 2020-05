LONDRES, 3 may (Reuters) - El Gobierno británico tenía un plan de contingencia para la muerte del primer ministro Boris Johnson mientras luchaba contra la COVID-19 en cuidados intensivos el mes pasado, dijo Johnson en una entrevista con el periódico The Sun.

Johnson, de 55 años, regresó al trabajo el lunes, un mes después de dar positivo en la prueba de COVID-19. Pasó 10 días en aislamiento en Downing Street antes de ser llevado al Hospital St. Thomas de Londres donde pasó tres noches bajo cuidados intensivos.

"Tenían una estrategia para lidiar con un escenario del tipo 'muerte de Stalin'", informó The Sun citando a Johnson en la edición del domingo. "Fue un momento difícil, no lo voy a negar."

Johnson dijo que durante el período en que se auto-aislaba en Downing Street, se había resistido a ir al hospital.

"Estaba en un estado negación porque estaba trabajando y seguí haciendo estas reuniones por videoconferencia," dijo. "Pero realmente me sentía bastante mareado."

"Entonces me dijeron que tenía que ir a St. Thomas. Dije que realmente no quería ir al hospital. No me pareció una buena decisión, pero fueron muy firmes. Mirando hacia atrás, tenían razón al obligarme a ir".

Johnson fue admitido el 5 de abril, donde se le administró oxígeno a través de una mascarilla y un tubo en la nariz, pero fue trasladado a cuidados intensivos el 6 de abril.

En un momento dado, los médicos hablaron de la ventilación mecánica invasiva.

"El mal momento llegó cuando era 50-50 si iban a tener que poner un tubo en mi tráquea", dijo.

"Los médicos tenían todo tipo de arreglos sobre qué hacer si las cosas salían mal."

Después de que Johnson fue dado de alta, las autoridades del Hospital St. Thomas dijeron que estaban contentos de haber atendido al primer ministro, pero sin dar detalles sobre la gravedad de su enfermedad más allá de afirmar que fue tratado en cuidados intensivos.

Johnson y su prometida, Carrie Symonds, anunciaron el sábado que habían nombrado a su hijo recién nacido Wilfred Lawrie Nicholas, como parte de un homenaje a dos médicos de cuidados intensivos llamados Nicholas que Johson dijo que habían salvado su vida.

(Información de Guy Faulconbridge y Estelle Shirbon; editado por Elaine Hardcastle, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)

