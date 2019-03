Vista panorámica de Caracas durante el apagón eléctrico. 7 de marzo de 2019. REUTERS/Manaure Quintero. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO

Por Vivian Sequera y Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - El servicio eléctrico fue restablecido el viernes en algunas zonas de la capital de Venezuela, después de un apagón de casi 20 horas que forzó al gobierno a suspender las clases y cerrar oficinas.

Caracas y casi todo el país se quedaron a oscuras el jueves por la tarde por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país.

El gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una grave crisis económica y política, suspendió el viernes las clases y la jornada laboral después de que gran parte del país amaneció sin electricidad, en el peor apagón en décadas.

En un mensaje de Twitter, Maduro agradeció el esfuerzo de los trabajadores de la estatal de energía y expresó su admiración "al pueblo venezolano que resiste con gallardía este nuevo ataque de los enemigos de la Patria. ¡Venceremos!".

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, atribuyó la demora en restablecer el servicio a un "ataque tecnológico" y acusó a la oposición de liderar un "sabotaje", sin ofrecer más detalles.

Venezuela está sumida en una crisis política desde enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino invocando artículos de la Constitución y fue reconocido por Estados Unidos y decenas de países, que acusan a Maduro de ganar su reelección en comicios fraudulentos.

"No puede ser normal que 50 por ciento de los hospitales no tengan planta eléctrica y que en el resto apenas funcionen en este momento las emergencias", dijo Guaidó. "No hay normalidad hoy en Venezuela, es una tragedia lo que estamos viviendo".

El médico Julio Castro, del grupo no gubernamental Médicos por la Salud, dijo que hasta las cuatro de la tarde (20:00 GMT) contactaron a unos 23 hospitales del país y 12 de ellos reportaron fallas o plantas eléctricas que no funcionaban.

Una persona que estaba delicada antes del apagón falleció por la falta de energía en un hospital, agregó Castro.

SUMINISTRO INTERMINENTE

Poco después del mediodía del viernes, el suministro se reanudó en unas 13 zonas de la capital, según la televisión estatal.

Sin embargo, el servicio era inestable y en algunas partes intermitente, según testigos de Reuters.

No estaba inmediatamente claro cuándo se restablecería el suministro en el resto del país, donde han persistido las fallas, que han complicado las comunicaciones y el transporte.

El apagón ha sido el más prolongando en Venezuela en décadas. En 2013 hubo una falla que afectó a Caracas y 17 estados de los 23 del país, que duró seis horas y en 2018 hubo otra de 10 horas en ocho estados, según declaraciones oficiales de entonces.

Yamila Oliveros, una arquitecta de 53 años, dijo que lo que las personas quieren es "vivir con normalidad, mas que eso ni siquiera. Que abro el chorro (el grifo) y sale agua, que prendo la luz y que haya luz", dijo.

El masivo apagón de Venezuela afectó también al estado brasileño de Roraima, que tuvo que activar desde el jueves sus cinco termoeléctricas para suplir la energía normalmente procedente de la venezolana hidroeléctrica del Guri, informó Roraima Energía.

El ingeniero eléctrico venezolano y expresidente de una oficina estatal responsable de la operación del sistema eléctrico Miguel Lara dijo que "la inexplicable prolongación del tiempo de restablecimiento del servicio, evidencia el estado avanzado de deterioro de la infraestructura eléctrica".

Según Lara, apenas 15 por ciento del parque térmico instalado está funcionando y el país depende de la generación proveniente de las plantas hidroeléctricas.

La tardanza muestra "que el equipamiento y la supervisión de la operación y control de la red de transporte que permite llevar energía desde estas centrales hidroeléctricas hasta el resto del país está averiado y sin repuestos", agregó el especialista. "Y lo más grave es la falta de personal".

Los cortes de energía eléctrica se han vuelto frecuentes en el país, que enfrenta cinco años de recesión con hiperinflación y deterioro en la calidad de los servicios públicos.

(Reporte adicional de Corina Pons, Shaylim Castro y Deisy Buitrago en Caracas, Tibisay Romero en Valencia, Anngy Polanco en San Cristóbal y María Ramírez en Puerto Ordaz y Anthony Boadle en Brasilia. Editado por Pablo Garibian)

