El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 19 de marzo de 2018 18:13 19 de marzo de 2018 - 18:13

El logo de Facebook visto detrás de un símbolo de "me gusta", oct 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Por Dustin Volz y Munsif Vengattil

(Reuters) - Facebook Inc. se enfrentaba el lunes a una creciente presión de legisladores europeos y estadounidenses, que piden que se investiguen los informes de que una consultora que trabajó en la campaña del presidente Donald Trump obtuvo acceso a los datos de 50 millones de usuarios de la red social.

Las acciones de Facebook bajaban un 7 por ciento, borrando cerca de 30.000 millones de dólares de su valor en el mercado y provocando una caída de casi un 2 por ciento del sector de tecnología del índice S&P 500.

"Creemos que este episodio es otra señal de problemas sistémicos en Facebook", dijo Brian Wieser, analista de la correduría Pivotal Research Group, que tiene una recomendación de "vender" una acción que subió un 60 por ciento el año pasado.

Wieser argumentó que los riesgos regulatorios para la compañía crecerán y que un uso más intenso de datos para publicidad está en mayor riesgo que antes.

El escrutinio presenta una nueva amenaza para la reputación de Facebook, que ya está siendo atacada por el uso que hizo Rusia de herramientas de la red social para influir en los votantes estadounidenses con "noticias falsas", antes y después de las elecciones estadounidenses de 2016.

The New York Times y el periódico The British Observer informaron el sábado que la firma de análisis político Cambridge Analytica había recolectado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña de las elecciones presidenciales de Trump en 2016.

Facebook dijo el viernes que en 2015 supo que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge le había mentido a la compañía y había violado sus políticas, al pasar datos a Cambridge Analytica desde una aplicación de pruebas de psicología que había creado. La empresa dijo que suspendió su trato con las firmas y los investigadores involucrados.

Facebook dijo que los datos habían sido mal utilizados pero no robados, porque los usuarios dieron su permiso. Cambridge Analytica y su presidente ejecutivo no estuvieron disponibles el lunes para comentar el asunto.

El jefe del Parlamento Europeo dijo el lunes que los legisladores investigarán si ha habido un uso indebido de datos y calificaron las acusaciones como una violación inaceptable de los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Facebook ya se enfrentaba el sábado a nuevos llamado para una regulación del Congreso de los Estados Unidos y preguntas sobre el resguardo de los datos personales, después de los informes de New York Times y The Observer de Londres del fin de semana.

El senador republicano John Kennedy se unió el lunes a su colega demócrata Amy Klobuchar para pedir que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante el Congreso sobre el uso de datos.

(Reporte de Dustin Volz y Munsif Vengattil; Editado en español por Javier López de Lérida)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes