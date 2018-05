El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

24 de mayo de 2018

Por David Shepardson y Jeff Mason

24 mayo (Reuters) - La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de autos generó fuertes críticas dentro y fuera de Estados Unidos, donde empresarios y miembros del Partido Republicano advirtieron de daños a la industria y de una posible guerra comercial global.

La investigación comercial que abrió Washington a las importaciones de vehículos causa daños a la industria automotriz de Estados Unidos, con eventuales aranceles que llegarían al 25 por ciento si se toma el mismo argumento de "seguridad nacional" usado en marzo para imponer tasas al acero y al aluminio.

Gobiernos, legisladores, automotrices y gremios industriales de Asia, Europa y América del Norte criticaron con fuerza la decisión. Muchos dijeron que eso aumentaría los costos para los consumidores y perjudicaría los empleos.

El mayor sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos dio un apoyo discreto a la investigación.

"Si esta propuesta avanza, sería un golpe enorme para la industria que pretende proteger y amenazaría con iniciar una guerra comercial global", dijo en un comunicado el presidente y presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue. Instó al Gobierno a revertir ese plan.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el jueves que la investigación aún estaba en sus primeras etapas, pero que barreras artificiales y altas de otros países, como aranceles, suponen un sesgo en el mercado.

"Ahora es muy difícil volver a un trato recíproco", dijo Ross en una entrevista con la cadena de televisión CNBC, un día después de que anunció la investigación, lo que podría acabar en nuevos aranceles para vehículos importados a Estados Unidos.

El año pasado, 13 fabricantes de automóviles estadounidenses e internacionales ensamblaron casi 12 millones de vehículos en Estados Unidos, y "el sector sigue siendo el principal exportador de productos manufacturados en nuestro país", dijo el gremio Alianza de Fabricantes de Automóviles.

Estados Unidos exportó casi 2 millones de vehículos por un valor de 57.000 millones de dólares el año pasado, según estadísticas del gobierno. Al mismo tiempo, importó 8,3 millones de vehículos en 2017 por un valor de 192.000 millones, incluidos 2,4 millones desde México, 1,8 millones desde Canadá, 1,7 millones desde Japón, 930.000 desde Corea del Sur y 500.000 desde Alemania.

La investigación se realiza antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, programadas para fines de este año, y se considera parte de la promesa de Trump de recuperar puestos de trabajo en el sector manufacturero.

"En última instancia, medidas como esta protegen los empleos de manufactura en los estados que votaron por Trump en lugar de la seguridad nacional", dijo el analista de Morningstar David Whiston en una nota.

Los aranceles más altos podrían ser particularmente dolorosos para los fabricantes asiáticos, como Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co, Honda Motor Co y Hyundai Motor Co, para quienes Estados Unidos es un mercado clave.

(Reporte de David Shepardson, Jeff Mason y Susan Heavey en Washington, Rachit Vats en Bengaluru, Edward Taylor en Fráncfort y Laurence Frost en París, Esha Vaish en Estocolmo y Phil Blenkinsop en Bruselas; Editado en español por Javier López de Lérida)

