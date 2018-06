El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

29 de junio de 2018 - 23:28

Por David Ljunggren y David Shepardson

OTTAWA/WASHINGTON (Reuters) - Canadá prometió el viernes medidas punitivas contra bienes de Estados Unidos con un valor de más de 16.600 millones de dólares canadienses (12.630 millones de dólares), como respuesta a los aranceles que aplicó Washington a las importaciones de acero y aluminio.

La represalia se conoce luego de que General Motors Co advirtió que cualquier arancel que Estados Unidos imponga a los vehículos importados podría costar puestos de trabajo en el país, y después de que el secretario del Tesoro Steve Mnuchin negó un reporte de que el presidente Donald Trump quiso retirar a Washington de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El aumento de la tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos y la reticencia de las empresas estadounidenses a más aranceles, incluso para autos importados, han presionado a la Casa Blanca que ha defendido su postura proteccionista de "Estados Unidos Primero" desde que Trump asumió en enero de 2017.

Mnuchin arremetió contra un informe del sitio web de noticias Axios sobre que Trump frecuentemente ha dicho a sus asesores que quería que Estados Unidos renuncie a la OMC, una medida que podría devastar el comercio global. El informe cita personas involucradas en discusiones con el presidente.

Trump dijo más tarde que aún no ha pensado en retirarse de la organización, pese a que Estados Unidos ha sido muy maltratado por ella.

Los aranceles de represalia de Canadá, que entrarán en vigencia el 1 de julio, apuntan principalmente a productos estadounidenses de acero y aluminio, junto con alimentos como café, salsa de tomate y whisky, según una lista publicada por el Departamento de Finanzas de Canadá. (https://tinyurl.com/y8w5g895)

"No continuaremos con la escalada, pero no daremos marcha atrás", señaló la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en una conferencia de prensa televisada en la planta de Stelco Holdings Inc en la ciudad acerera de Hamilton, en Ontario.

Las medidas están diseñadas para presionar a Trump, concentrándose en bienes de los estados donde su partido republicano está luchando para ocupar escaños en el Congreso en las elecciones de legislativas de noviembre.

El anuncio canadiense se hizo justo cuando el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos advirtió de que aranceles excesivamente amplios podrían aislar a los negocios de Estados Unidos y destruir empleos.

El Gobierno de Trump lanzó en mayo una investigación sobre si los vehículos importados representaban una amenaza a la seguridad nacional. La Casa Blanca ha amenazado repetidamente con un arancel de importación del 20 por ciento a los vehículos.

(1 dólar = 1,3141 dólares canadienses)

(Reporte adicional de David Shepardson, David Lawder, Steve Holland y Patricia Zengerleein Washington y Tom Miles en Ginebra; Editado en español por Javier López de Lérida)

