19 de marzo de 2018

Por Dustin Volz y Munsif Vengattil

(Reuters) - El presidente ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, se enfrentó el lunes a exigencias de legisladores europeos y estadounidenses para que explique cómo una consultora que trabajó en la campaña del presidente Donald Trump obtuvo acceso a los datos de 50 millones de usuarios de la red social.

Las acciones de Facebook bajaban más de un 7 por ciento, borrando cerca de 40.000 millones de dólares de su valor en el mercado, porque a los inversores les preocupaba que se impulse nueva legislación que perjudique el rentable negocio de publicidad de la compañía.

El escrutinio presenta una nueva amenaza para la reputación de Facebook, que ya está siendo atacada por el uso que hizo Rusia de herramientas de la red social para influir en los votantes estadounidenses con "noticias falsas", antes y después de las elecciones estadounidenses de 2016.

The New York Times y el periódico The British Observer informaron el sábado que la firma de análisis político Cambridge Analytica había recolectado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña de las elecciones presidenciales de Trump en 2016.

Facebook dijo el lunes que contrató a la firma forense digital Stroz Friedberg para llevar a cabo una auditoría amplia a Cambridge Analytica, que aceptó otorgar acceso completo a sus servidores y sistemas.

Cambridge Analytica dijo que niega enérgicamente las afirmaciones, según una declaración en su sitio web.

Facebook había dicho el viernes que en 2015 supo que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge le había mentido a la compañía y había violado sus políticas, al pasar datos a Cambridge Analytica desde una aplicación de pruebas de psicología que había creado. La empresa dijo que suspendió su trato con las firmas y los investigadores involucrados.

Facebook dijo que los datos habían sido mal utilizados pero no robados, porque los usuarios dieron su permiso.

El jefe del Parlamento Europeo dijo el lunes que los legisladores investigarán si ha habido un uso indebido de datos y calificaron las acusaciones como una violación inaceptable de los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Facebook ya se enfrentaba el sábado a nuevos llamado para una regulación del Congreso de los Estados Unidos y preguntas sobre el resguardo de los datos personales, después de los informes de New York Times y The Observer de Londres del fin de semana.

El senador republicano John Kennedy se unió el lunes a su colega demócrata Amy Klobuchar para pedir que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante el Congreso sobre el uso de datos.

Los temores a una mayor regulación también pesaron sobre las acciones de Twitter Inc, Alphabet Inc -la matriz de Google- y Snap Inc.

"(Las compañías tecnológicas) van a ser objeto de un mayor escrutinio sobre qué datos están recolectando y cómo lo están usando", dijo Shawn Cruz, especialista senior de TD Ameritrade en Chicago.

(Reporte de Dustin Volz y Munsif Vengattil; Editado en español por Javier López de Lérida)

