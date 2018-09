El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, llega en busca de una foto grupal durante la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Salzburgo, Austria, el 20 de septiembre de 2018. REUTERS / Lisi Niesner

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, dijo el viernes que la Unión Europea debería presentar ahora una alternativa para implementar el Brexit, al admitir que las negociaciones han llegado a un impasse luego de que los líderes del bloque rechazaron la propuesta de Londres sin dar explicaciones.

En una cumbre en Austria el jueves, los líderes de la UE dijeron que presionarían por obtener un acuerdo del Brexit el mes próximo pero rechazaron el denominado "plan de Chequers" elaborado por el Gobierno de May, y dijeron que Reino Unido debía ceder en los temas comerciales y la definición de la frontera británica con Irlanda.

Los medios británicos dijeron que la respuesta había hecho tambalear el plan de May y la primera ministra emitió una severa declaración televisada desde la sede de Gobierno en Downing Street, diciendo que ninguna parte debería esperar lo imposible de la otra.

"A lo largo de este proceso, he tratado con absoluto respeto a la UE", dijo May. "Reino Unido espera lo mismo. La buena relación al final de este proceso depende de ello", aseveró.

La libra esterlina ampliaba pérdidas mientras May hablaba a los medios y llegó a caer hasta 1,5 por ciento en el día contra el dólar, en camino a su mayor depreciación intradía este año, debido al creciente temor a que Reino Unido se vea forzado a separarse de la UE sin un acuerdo.

May sostuvo que su denominada "propuesta de Chequers" sobre la relación comercial con la UE, que según dijo resolvería los desacuerdos en torno a la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, es la forma de avanzar en el Brexit. Los líderes de la UE reunidos en Salzburgo reiteraron que la posición británica socavaba el preciado estatus de mercado único del bloque.

Tras la cumbre, los líderes de la UE dijeron que buscarían lograr un acuerdo el mes próximo, pero ambas partes han advertido que se están preparando para la posibilidad de un divorcio sin consenso.

"No es aceptable simplemente rechazar las propuestas de la otra parte sin una explicación detallada y una contrapropuesta", dijo May. "Así que necesitamos escuchar sobre los temas que realmente preocupan a la UE y saber qué alternativas proponen para que podamos discutirlas. Hasta que lo sepamos, no podremos avanzar".

May, quien cuenta con una estrecha mayoría en el Parlamento que depende en buena parte del Partido Norirlandés - que favorece el Brexit - dijo que no podía acceder a ningún acuerdo que provea un trato diferente a Irlanda del Norte del resto de Reino Unido.

La UE insiste en que no debería establecerse una frontera restringida entre la provincia británica e Irlanda, a fin de que Irlanda del Norte siga siendo parte de la unión aduanera del bloque o que efectivamente se fije un límite en el Mar de Irlanda en caso de que no se alcance un acuerdo sobre el primer punto.

"No revocaré el resultado del referendo ni separaré a mi país", dijo May a los medios en Downing Street. "Necesitamos un compromiso serio para resolver los dos principales problemas de las negociaciones y estamos listos para ello", sostuvo.

