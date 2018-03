El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de febrero de 2018 3:50 26 de febrero de 2018 - 03:50

Por Anthony Esposito y Dave Graham

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México y Canadá buscarán finalizar con Estados Unidos la modificación de los capítulos menos complejos en la séptima ronda de renegociación del TLCAN que comenzó el domingo, a fin de allanar la vía para un avance sobre los temas más polémicos antes de las elecciones presidenciales mexicanas.

A lo largo de seis meses, los negociadores han logrado acuerdos en detalles técnicos para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero avanzaron poco en las demandas más radicales planteadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los obstáculos que podrían ser eliminados en esta ronda van desde solicitudes de grandes cambios a reglas del sector automotor y mecanismos de resolución de disputas, hasta la imposición de una cláusula que disolvería automáticamente el pacto comercial después de cinco años, dijeron funcionarios.

Si los tres equipos negociadores logran resolver las diferencias restantes en áreas de consenso más amplias, los funcionarios esperan que la atención se concentre en llegar a un acuerdo sobre las propuestas más complejas de Estados Unidos.

"Creo que habrá grandes avances en las cuestiones técnicas y grandes obstáculos en los temas álgidos", dijo Bosco de la Vega, jefe del Consejo Nacional Agropecuario de México, sobre la ronda que se realiza en Ciudad de México a partir de este domingo y hasta el 5 de marzo.

Un cronograma para la ronda mostró que las discusiones durante los primeros tres días incluirían las reglas de origen, un tema clave en las demandas del Gobierno de Trump para aumentar el contenido de partes en los vehículos proveniente de la región del TLCAN.

Según el TLCAN, al menos el 62.5 por ciento del costo neto de un automóvil de pasajeros o camioneta debe originarse en la región para evitar aranceles. Trump quiere que ese umbral se eleve al 85 por ciento.

"No puedes tener un buen resultado en esta negociación si no hay un cambio en las reglas de origen", dijo el funcionario mexicano consultado. "No será 85 por ciento, no sabemos cuál puede ser", agregó.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que su equipo de negociación tiene como objetivo presentar una propuesta sobre las reglas de origen, aunque no ha proporcionado detalles.

El domingo por la noche, un funcionario mexicano dijo a Reuters: "No tenemos una contrapropuesta aún".

Cualquier acuerdo final tendría que ser alcanzado entre Trump y los líderes del sector automotor de Estados Unidos que supervisan la región del TLCAN, dijo una fuente de la industria cercana al proceso.

La industria automotriz norteamericana ha rebatido las demandas de Trump, argumentando que dañarían la competitividad y las cadenas de suministro regionales.

México espera aprovechar la ronda previa de conversaciones en Montreal, cuando Canadá lanzó lo que denominó soluciones "creativas" para atender las demandas estadounidenses.

El cronograma mostró que varios capítulos que los negociadores han señalado están a punto de concluir, incluidos comercio electrónico, telecomunicaciones y energía, se discutirán hacia el final de la ronda. El capítulo de servicios financieros durará tres días.

SIN ARREGLO RÁPIDO

La séptima ronda se produce en medio de episodios de tensión entre Washington y Ottawa, y el creciente, si bien cauteloso, optimismo en México de que el acuerdo comercial se mantenga.

Las negociaciones se están dilatando y algunos funcionarios creen que cuanto más duren, menos probable será que Trump abandone el TLCAN.

Los negociadores buscan concluir las conversaciones antes de marzo para evitar que se mezclen con las elecciones presidenciales de julio en México. Las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre también podrían complicar las charlas.

Pero algunos funcionarios ya han planteado la posibilidad de que la renegociación continúe pasada la votación, y otros más dicen que podría extenderse a nivel técnico durante varios meses si es necesario.

Un funcionario estadounidense señaló que "nunca ha habido una fecha límite", y entre los mexicanos que siguen el proceso crece la percepción de que han cobrado fuerza los esfuerzos de cabildeo de líderes empresariales y políticos estadounidenses para preservar el TLCAN.

La oficina del gobernador de Minnesota, Mark Dayton, publicó el viernes una carta enviada este mes al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que le instó a "preservar y expandir el acceso a los mercados" en virtud del TLCAN y aprovechar las relaciones existentes.

(Reporte adicional de Sharay Angulo en México, Lesley Wroughton en Washington y David Ljunggren en Ottawa.; Editado por Miguel Angel Gutiérrez y Carlos Aliaga)

