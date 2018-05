El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 mayo (Reuters) - Santos Laguna conquistó el domingo el título del torneo Clausura del fútbol mexicano con un empate por 1-1 como visitante ante Toluca en el partido que cerró la serie.

Los "Guerreros" de Santos lograron su sexto campeonato gracias a un marcador global de 3-2, tras ganar el duelo de ida por 2-1.

"No encuentro palabras para describir este sueño hecho realidad, fueron 11 guerreros dentro del campo, esto hay que disfrutarlo, es un título que nos ha costado mucho. Me fascina esta profesión, me preparé para ser técnico y esto llega en el momento justo", dijo el uruguayo Robert Dante Siboldi, director técnico de Santos.

Siboldi fue designado técnico de Santos Laguna en septiembre del 2017 en sustitución de José Manuel "Chepo" de la Torre, tras haber dirigido a las fuerzas básicas del club.

En el encuentro que definió al campeón, el argentino Julio César Furch adelantó a Santos a los nueve minutos, cuando metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo desde fuera del área tras recibir un pase de su compatriota Carlos Izquierdoz.

Los "Diablos Rojos" de Toluca generaron varias opciones de anotar que el portero Jonathan Orozco evitó, al desviar peligrosos remates de Antonio Ríos y de los argentinos Rubens Sambueza y Pedro Canelo.

Toluca empató a los 81 minutos cuando el argentino Gabriel Hauche remató en el área chica, después de que Ríos impactó con la cabeza un centro enviado por Sambueza desde el sector izquierdo.

En los últimos minutos del encuentro el equipo local presionó en busca de un gol que forzara el alargue, pero no lo logró, lo que permitió a Santos colocar la sexta estrella en su escudo tras las conseguidas en los torneos Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012 y Clausura 2015.

"La liguilla la jugamos con mucho fútbol y corazón, hace falta sufrir para disfrutar un poquito más", dijo el capitán Carlos Izquierdoz.

Cuando el arbitro indicó el final del partido Siboldi y Orozco rompieron en llanto.

"No creían mucho en nosotros, pero fuimos demostrando y lo logramos", dijo Orozco.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Carlos Aliaga)

