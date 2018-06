El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 11 de junio de 2018 13:20 11 de junio de 2018 - 13:20

Por Leika Kihara

TOKIO (Reuters) - El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el lunes que la única forma en que los países que están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) encuentren una solución es a través de "suficiente flexibilidad" para acortar las diferencias.

Guajardo afirmó que los negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos estarán "fuertemente comprometidos" con alcanzar un acuerdo en julio que sea "factible, manejable y que beneficie a las tres naciones involucradas".

"La única forma en que podemos encontrar una solución es si los países involucrados tienen suficiente flexibilidad para encontrar esa franja estrecha donde hay terreno (común)", aseveró.

"Un acuerdo que no nos dé certeza, (no dé) normas que deben ser obedecidas" ni mecanismos para resolver disputas, no ayudará a las empresas mexicanas, dijo el funcionario mexicano en un seminario en Tokio.

Guajardo añadió que existía una "alta posibilidad" de que finalmente se geste un acuerdo que modernice el TLCAN, pero que los plazos dependían de cuán flexibles pueden ser los países.

Estados Unidos, Canadá y México han sostenido negociaciones durante meses para reelaborar el TLCAN, un pacto que según el presidente estadounidense, Donald Trump, perjudica a su país.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha dicho que Trump podría entablar conversaciones por separado con Canadá y México en un intento por obtener acuerdos comerciales individuales con los dos países.

Los socios comerciales de Washington han expresado su consternación por la decisión de Trump de imponer aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, la Unión Europea y México como parte de su agenda de "Estados Unidos primero".

El temor a que se desate una guerra arancelaria a gran escala se incrementó el fin de semana cuando Trump dijo que Estados Unidos no respaldaba un comunicado emitido por el Grupo G-7 en el que llamaba a combatir el proteccionismo comercial, en respuesta a la disputa entre Washington y sus aliados.

Guajardo dijo que el descontento público por la globalización y el libre comercio era evidente incluso antes de que Trump llegara al poder, y aseveró que la posición del actual Gobierno estadounidense indicaba que el sistema de hecho requería ser actualizado.

"Necesitamos reconstruir nuestras políticas comerciales para fortalecerlas y hacerlas más resistentes a los nuevos tiempos en que los ciudadanos están siendo muy claros al expresar sus opiniones mediante procesos electorales", afirmó el secretario mexicano.

(Reporte de Leika Kihara. Editado en español por Carlos Aliaga y Marion Giraldo)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook