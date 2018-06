El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

WASHINGTON (Reuters) - El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, planea viajar a Corea del Norte la próxima semana para discutir los planes de desnuclearización del país, publicó el jueves el diario Financial Times, citando a cuatro personas familiarizadas con el tema.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Pompeo había cancelado una reunión con su par indio el 6 de julio en Washington para volar a Pyongyang, según el periódico.

Su visita será la primera a Corea del Norte desde que el presidente Donald Trump y su par norcoreano, Kim Jong Un, celebraron una cumbre el 12 de junio en Singapur.

Un funcionario del Departamento de Estado no pudo confirmar el reporte del Financial Times y dijo a Reuters que no había planes de viaje que anunciar.

Pompeo, quien tiene la misión de liderar las negociaciones para persuadir a Pyongyang de que abandone el programa nuclear que ha sido fuente de tensión internacional durante décadas, viajó dos veces a Corea del Norte para organizar la cumbre de Singapur.

El funcionario dijo la semana pasada que probablemente volvería relativamente pronto al país para intentar darle cuerpo a los compromisos acordados en la reunión entre Trump y Kim.

El miércoles, Pompeo dijo a legisladores que confiaba en que Pyongyang entendía el alcance del deseo estadounidense para que avance hacia una desnuclearización total, mientras ambos países negocian tras la cumbre.

"Hemos sido muy claros en nuestras conversaciones sobre lo que queremos decir cuando hablamos de una desnuclerización completa", dijo Pompeo a una audiencia de un subcomité del Senado.

(Reporte de Lesley Wroughton, David Brunnstrom y Doina Chiacu; reporte adicional de Michelle Nichols en Nueva Delhi. Editado en español por Lucila Sigal)

