Senador Graham expresa optimismo sobre retiro de tropas EEUU de Siria tras reunión con Trump

Por Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - Un senador republicano dijo que salió el domingo de una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump convencido de que el mandatario está comprometido a derrotar a Estado Islámico, incluso cuando planea retirar a las tropas estadounidenses de Siria.

El senador Lindsey Graham advirtió previamente que retirar a los 2.000 soldados estadounidenses de Siria dañaría la seguridad nacional al permitir que Estado Islámico se reconstruya, traicionando a los combatientes kurdos apoyados por Washington de la milicia YPG que combaten a los restos del grupo miliciano, y aumentaría la capacidad de Irán de amenazar a Israel.

Durante una entrevista en la televisión matutina, Graham dijo que le pediría a Trump que ralentizara la retirada de las tropas, que el mandatario anunció a principios de este mes y generó críticas generalizadas.

Un aliado de Trump, aunque se ha opuesto a algunas de sus decisiones de política exterior, Graham se mostró más optimista después de la reunión.

"Hablamos sobre Siria. Me dijo algunas cosas que no sabía que me hicieron sentir mucho mejor acerca de hacia dónde nos dirigimos respecto a Siria", dijo Graham, una voz influyente en política de seguridad nacional que forma parte de la Comisión de Servicios Armados del Senado, a los periodistas en la Casa Blanca.

"Todavía tenemos algunas diferencias, pero les diré que el presidente está pensando mucho en Siria: cómo retirar nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo lograr nuestros intereses de seguridad nacional", expresó Graham.

Al preguntársele si Trump había accedido a desacelerar el retiro de las tropas, Graham dijo: "Creo que el presidente está muy comprometido a asegurarse de que cuando salgamos de Siria, ISIS (Estado Islámico) esté completamente derrotado".

Dijo que el viaje de Trump a Irak la semana pasada fue revelador y comprendió la necesidad de "terminar el trabajo" sobre Estado Islámico. "Creo que el presidente ha ideado un plan con sus generales que tiene sentido para mí", expresó Graham.

(Reporte de Jonathan Landay; Reporte adicional de Doina Chiacu y David Lawder. Editado en español por Carlos Aliaga)

Neuer Inhalt Horizontal Line