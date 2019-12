SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - Una mayoría de senadores aprobó el miércoles una acusación política contra el exministro de Interior Andrés Chadwick, un día antes de que los diputados decidan si avanzan en un proceso similar contra el presidente Sebastián Piñera por los abusos cometidos por fuerzas de orden durante la ola de protestas.

Chadwick, que es primo de Piñera, fue acusado de infringir la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar violaciones a los derechos humanos y haber permitido hechos no contemplados en la figura del estado de emergencia que el gobierno declaró en los primeros días del estallido social que detonó el 18 de octubre.

La acusación, aprobada por mayoría simple de 23 votos contra 18, impide que el político ejerza cargos públicos durante cinco años, sean de elección popular o no.

"Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los Derechos Humanos de ninguna persona", había dicho Chadwick el martes en una sesión previa.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han acusado un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, sobre todo de la policía militarizada. El propio gobierno reconoció abusos y se comprometió a reformar el cuerpo uniformado.

Chadwick dejó el cargo a fines de octubre, cuando Piñera ajustó su gabinete para intentar contener las masivas movilizaciones.

La jornada en la sede del Congreso en el puerto de Valparaíso se extendió durante casi todo el día ya que cada uno de los senadores tenía 15 minutos para justificar su voto. Son 43 los senadores, pero uno de ellos estaba fuera del país.

(Reporte de Natalia Ramos. Editado por Fabián Andrés Cambero)

