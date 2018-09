El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

26 de septiembre de 2018 - 10:10

GINEBRA (Reuters) - Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el precio del petróleo deje de subir, debería dejar de interferir en Oriente Próximo, dijo el miércoles el ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, según la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes (ISNA).

"El señor Trump está tratando de reducir seriamente las exportaciones de petróleo de Irán y también garantizar que el precio del petróleo no suba, pero estas dos cosas no pueden suceder a la vez", dijo Zanganeh, según ISNA.

"Si quiere que el precio del petróleo no suba y el mercado no se desestabilice, debe detener sus interferencias injustificadas y perjudiciales en Oriente Próximo y no obstaculizar la producción y exportación del petróleo de Irán".

(Información de Babak Dehghanpisheh)

