El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 3 de octubre de 2018 13:17 03 de octubre de 2018 - 13:17

Residentes afectados por el terremoto y el tsunami llevan la ayuda proporcionada durante la visita del presidente de Indonesia, Joko Widodo, en Donggala, al norte de Palu, Célebes Central, Indonesia, 3 de octubre de 2018 en esta foto tomada por Antara Foto. Antara Foto / Muhammad Adimaja a través de REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. CREDITO OBLIGATORIO. NO USAR EN INDONESIA

Por Kanupriya Kapoor y Fathin Ungku

PALU, Indonesia (Reuters) - Sobrevivientes del terremoto y posterior tsunami en Indonesia dijeron el miércoles que estaban buscando desesperadamente comida en las granjas, en momentos en que el presidente Joko Widodo realizó una segunda visita a la zona cinco días después del desastre.

La cifra oficial de muertos por el terremoto de magnitud 7,5 que azotó la costa oeste de la isla de Célebes el viernes pasado se elevó a 1.407, muchos de los cuales fallecieron por el tsunami.

Pero las autoridades del país temen que el número de víctimas aumente, ya que la mayoría de los muertos confirmados proviene de Palu, una pequeña ciudad ubicada a 1.500 kilómetros al noreste de Yakarta, y las pérdidas en las áreas remotas siguen siendo desconocidas.

El portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que la mayor parte de los esfuerzos de ayuda se han concentrado en Palu, donde el suministro de electricidad aún no ha sido restablecido. No obstante, los rescatistas empezaron a llegar a áreas más remotas de una zona devastada que abarca 1,4 millones de personas.

Johnny Lim, dueño de un restaurante del distrito de Donggala, dijo por telefónico que estaba sobreviviendo a base de cocos.

"Es una ciudad zombie. Todo está destruido. No queda nada", dijo Lim. "No hay comida, no hay agua", agregó.

En otra parte de Donggala, que tiene una población de 300.000 personas, Ahumad Derajat, dijo que los sobrevivientes están recolectando comida en los campos y huertos.

"En lo que estamos confiando en este momento es en la comida de las granjas y en compartir lo que encontremos, como batatas o plátanos", dijo Derajat, cuya casa fue arrastrada por el tsunami dejando en el camino un montón de muebles, techos de hojalata y vigas de madera. "¿Por qué no bajan la ayuda en helicóptero?", se preguntó.

El trabajador humanitario Lian Gogali calificó la situación en Donggala como peligrosa, ya que aún hay una serie de pueblos aislados a lo largo de una carretera costera al norte de Palu, cerca del epicentro del terremoto.

"Todos están desesperados por comida y agua. No hay comida, agua o gasolina. El Gobierno está desaparecido", dijo Gogali.

En un hecho que destaca la situación de emergencia que se vive en la zona, el presidente Widodo hizo su segunda visita a la zona del desastre y con un casco naranja habló con rescatistas en un hotel derrumbado en Palu.

"Lo que he observado después de regresar ahora es que el equipamiento pesado ha llegado, la logística ha comenzado a llegar, aunque todavía no está al máximo. El combustible ha llegado en parte", dijo Widodo a periodistas.

(Reporte adicional de Agustinus Beo Da Costa, Maikel Jefriando, Tabita Diela, Gayatri Suroyo, Fransiska Nangoy, Fanny Potkin, Ed Davies y Fergus Jensen en YAKARTA, Stephanie Ulmer-Nebehay en GINEBRA y Matt Spetalnick en WASHINGTON. Escrito por Robert Birsel. Editado en español por Rodrigo Charme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook