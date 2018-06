El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

28 de junio de 2018

LIMA (Reuters) - En 2015, imágenes de satélite detectaron un nuevo punto de deforestación dentro de una reserva indígena en la Amazonia.

Después de unos meses, las autoridades peruanas habían expulsado a los mineros ilegales responsables de la deforestación, una victoria poco común en una región donde la fiebre del oro ha arrasado grandes extensiones de bosques vírgenes.

La respuesta rápida fue posible gracias al mejor uso de la tecnología satelital, que ahora permite medir la deforestación casi en tiempo real, brindando a los gobiernos oportunidades "sin precedentes" para tomar acciones, dijo Matt Finer, autor de un artículo sobre el tema en el último número de Science.

En lugar de que pasen años antes de conocer un nuevo punto de tala ilegal, ahora pueden ser identificados en semanas o meses, dijo Finer.

"La mayoría de los países tropicales no pueden decir, 'bueno, no teníamos la información, o no teníamos la información a tiempo'", dijo Finer, un especialista en investigación de la organización Amazon Conservation, en una entrevista.

Poco a poco, los satélites han ido capturando imágenes más frecuentes de los bosques tropicales del mundo y con mayor detalle.

En los últimos años, investigadores de la Universidad de Maryland desarrollaron un sistema de alerta temprana para avisar a las autoridades de probables puntos de deforestación, dijo Finer.

Los algoritmos pueden filtrar aún más los datos, apuntando a patrones particularmente problemáticos, como la pérdida de la cobertura forestal verde dentro de las reservas protegidas o líneas que sugieren que se han construido nuevas carreteras en selva virgen, manifestó Finer.

Daniel Castillo, jefe de un equipo en el Ministerio del Ambiente de Perú que usa la tecnología, dijo que enterarse de la deforestación desde su inicio puede evitar que se expanda.

El funcionario citó entre las causas de la deforestación la expansión de la minería ilegal de oro en los bosques del sur de Perú, un motor clave de la economía de la remota región Madre de Dios.

"Ahora se hace mucho más complicado controlarlo", dijo Castillo. "Si lo logramos identificar de forma temprana, y ejercer las acciones que ameritan, se puede controlar," agregó.

Las llamadas alertas GLAD (Global Land Analysis & Discovery) desarrolladas en la Universidad de Maryland ahora cubren más de 20 países con bosques tropicales, afirmó Finer.

Perú y Brasil también han desarrollado sus propios sistemas de alerta temprana contra la deforestación, adaptados a sus necesidades, agregó Finer.

Castillo dijo que su equipo analiza las alertas basadas en imágenes Landsat tomadas cada 8-10 días y pasa tendencias preocupantes a las autoridades de otras entidades del estado. "Ya tenemos todas las herramientas para poder ver cuando ocurren estos fenómenos, solo necesitamos una acción efectiva", añadió.



