WASHINGTON/LA HABANA (Reuters) - El gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que el nuevo límite a las remesas que se envían a Cuba no se aplicará a quienes apoyan al incipiente sector privado, una medida que sería bienvenida por los emprendedores de la isla, aunque busca evitar que el gobierno comunista tenga acceso a divisas.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, había anunciado en abril un nuevo límite de 1.000 dólares por persona al trimestre para las remesas que se envían desde Estados Unidos a Cuba, en el marco de un endurecimiento del embargo de décadas contra el país caribeño.

El anuncio consternó a los empresarios cubanos que han utilizado el dinero que les envían familiares en Estados Unidos para crear y operar restaurantes, hostales y una variedad de negocios en los últimos años, luego de que La Habana comenzó a abrir su economía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) enmendó el viernes sus normas para poner un "límite de 1.000 dólares estadounidenses por trimestre que un pagador puede enviar (...) a un ciudadano cubano".

Agregó que también eliminará la autorización para remesas de donativos.

No obstante, agregó una provisión que autoriza el envío de remesas a ciertos individuos y organizaciones no gubernamentales independientes en Cuba que "apoyarían la operación de la actividad económica en el sector no estatal".

Eso se debe a la "política de fomentar el crecimiento del sector privado cubano independiente del control del gobierno".

"Mediante estas enmiendas a las normas, el Tesoro niega el acceso a las divisas en efectivo a Cuba, y estamos frenando el mal comportamiento del gobierno cubano a la vez que seguimos apoyando al sufrido pueblo de Cuba", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Horas después del anuncio, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó en su cuenta en Twitter "enérgicamente" la implementación de las medidas de Washington. Están dirigidas a reforzar el "bloqueo y cerco económico", añadió.

(Reporte de Makini Brice en Washington y Sarah Marsh en La Habana; con reporte adicional de Nelson Acosta, Editado en Español por Ricardo Figueroa; REUTERS NAB/)

