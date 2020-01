Por Sudipto Ganguly

MELBOURNE, 29 ene (Reuters) - Dominic Thiem puso fin el miércoles a seis años de frustración en torneos del Grand Slam ante Rafael Nadal al vencerlo por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (8-6) para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia por primera vez en su carrera, un triunfo que sacudió a la vieja guardia del tenis.

El austriaco Thiem, de 26 años, enfrentará a Alexander Zverev por un puesto en la final, un enfrentamiento apenas imaginable al inicio del torneo.

Thiem, quinto cabeza de serie, afrontará el partido del viernes contra el joven alemán lleno de confianza, tras acabar con las esperanzas de Nadal de igualar el récord de Roger Federer de 20 títulos del Grand Slam.

Tras ser derrotado por Nadal en dos finales de Roland Garros y otros tres duelos en Grand Slams, Thiem se convirtió en el segundo austriaco en semifinales en Melbourne Park, después de Thomas Muster, que lo consiguió en 1989 y 1997.

Nadal salvó dos puntos de partido en el tiebreak decisivo, pero claudicó en el tercero cuando estrelló una derecha en la red. Tras cuatro horas y 10 minutos, el español se marchó derrotado.

La red fue decisiva para Thiem. La rozó con un revés ganador que le concedió el punto de partido definitivo.

"Realmente siento que tuve suerte en el momento adecuado, la red estuvo de mi lado", dijo un exhausto Thiem en la pista. "Era necesario porque Rafa es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, la mayor leyenda que ha tenido este deporte. Así que necesitas algo de suerte para ganarle".

Nadal tuvo sus oportunidades. No logró convertir el punto de set al servicio en el primer parcial y le dio vida otra vez a su rival cuando estaba 4-2 arriba en el segundo.

En el cuarto parcial, Thiem, que se desmoronó cuando servía 5-4 para ganar el partido. Tras una doble falta, Thiem concedió un quiebre a Nadal.

"Era una situación especial para mí, servir para ganar el partido contra Rafa para lograr mi primera semifinal aquí", dijo Thiem, riendo. "Mentalmente fue una situación dura, no pude gestionarlo".

Pero por una vez, el infatigable español no fue capaz de hacérselo pagar y Thiem se llevó el choque en el tiebreak.

ZVEREV TAMBIÉN HACE HISTORIA

En el otro partido del día, Zverev se recuperó de un mal comienzo para derrotar al suizo Stan Wawrinka por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2 y meterse por primera vez en las semifinales de un torneo del Grand Slam.

Zverev, séptimo preclasificado en Melbourne, es visto como uno de los líderes de la nueva generación de tenistas que podían romper la hegemonía en los torneos de Grand Slam de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, que se han repartido los últimos 12 grandes.

Pero el alemán, que derrotó a Federer y Djokovic para ganar el título del ATP Finals en 2018, había salido del radar al no superar la barrera de los cuartos de final en los grandes torneos.

"Me siento increíble, no sé qué decir", dijo Zverev. "Me ha ido bien en otros torneos, he ganado Masters, he ganado ATP Finals, pero nunca pude romper esa barrera en los Grand Slam (...) Espero que esta sea la primera de muchas".

Zverev llegó al primer Grand Slam del año con falta de confianza tras perder sus tres primeros partidos individuales en la primera edición de la ATP Cup. En ese torneo cometió 31 dobles faltas, pero en Australia su servicio ha sido inmaculado.

El miércoles, Zverev logró 13 'aces' y, mientras su oponente tenía problemas con el saque, el alemán conectó el 80% de sus primeros servicios.

"Trabajé muy duro, trabajé mucho en ello. Esto es un Grand Slam. Aquí es donde se supone que juegas tu mejor tenis y yo lo estoy haciendo", señaló.

(Editado en español por Emma Pinedo y Javier Leira)

