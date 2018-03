El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

15 de marzo de 2018

Foto de archivo: Un hombre pasa frente a una tienda de la cadena Toys 'R' Us en Times Square, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 9 de marzo del 2018. REUTERS/Eduardo Muñoz

Por Tracy Rucinski

(Reuters) - La cadena de jugueterías en bancarrota Toys 'R' Us Inc se prepara para vender o cerrar sus 885 tiendas en Estados Unidos, lo que pondría en riesgo hasta 33.000 empleos, luego de que no llegó a un acuerdo para reestructurar su deuda, dijo el miércoles una persona familiarizada con el asunto.

En momentos en que los compradores acuden en masa a plataformas en línea como Amazon.com Inc, Toys 'R' Us ha tenido problemas para pagar el servicio sobre la deuda de su adquisición en el 2005 por 6.600 millones de dólares por las firmas de capital privado KKR & Co LP y Bain Capital y el inversor inmobiliario Vornado Realty Trust.

Toys 'R' Us había estado cerrando una quinta parte de sus tiendas en Estados Unidos como parte de los esfuerzos para salir de una de las bancarrotas más grandes de un minorista especializado.

Pero los acreedores decidieron que pueden obtener más con la liquidación de los activos del vendedor de juguetes, el más grande de Estados Unidos y uno de los más conocidos en el mundo, en lugar de encontrar una forma de mantener vivo el negocio, dijo la persona, hablando en condición de anonimato para discutir las negociaciones privadas.

Una portavoz de Toys 'R' Us declinó comentar. Se espera que la compañía haga una presentación ante una corte de bancarrotas el miércoles a última hora, dijo la persona.

(Reporte de Tracy Rucinski en Chicago; Reporte adicional de Ismail Shakil y Sangameswaran S en Bangalore. Editado en español por Carlos Aliaga)

