Por Brenda Goh

XIANNING, China, 26 mar (Reuters) - Los residentes de la ciudad china de Xianning, deseosos de viajar después de un confinamiento de dos meses, se enfrentaron a un obstáculo inesperado sólo horas después de que se abrieran las fronteras: tenían que someterse una nueva prueba de detección rápida para demostrar que no tenían el coronavirus.

Decenas de personas se apresuraron a ir al hospital más grande de la ciudad pero se les dijo que éste ya no estaba haciendo las pruebas de ácido nucleico y se les aconsejó que probaran en otros hospitales de ciudades o pueblos cercanos.

La prueba utiliza material genético de un frotis de garganta y normalmente precisa de varias horas para obtener un resultado.

"Si no podemos hacernos la prueba de ácido nucleico, ¿cómo vamos a irnos? No puedo subir al tren, he comprado mi billete pero no puedo irme", dijo Shen Jianning, de 51 años, el jueves por la mañana.

Shen, que quiere volver a su trabajo en un proyecto de construcción en el metro en Shanghái, se apresuró a ir al Hospital Central de Xianning alrededor de las 4 de la mañana del jueves con la esperanza de hacerse una prueba de ácido nucleico, pero los médicos de allí le dijeron que ya no estaban haciendo estas pruebas y que tenía que buscar una alternativa.

Carteles pegados en las puertas de cristal del hospital, el más grande de la ciudad, decían que la gente debería ir a otros hospitales para hacerse las pruebas.

Xianning anunció el requisito de las pruebas en su cuenta oficial de WeChat el miércoles, día en que la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus en China y hogar de 60 millones de personas, eliminó gran parte de sus medidas de restricciones de transportes.

El levantamiento de la cuarentena de Hubei es un hito importante en la lucha contra el coronavirus en China. Más del 80% de los casos de COVID-19 y el 96% de las muertes en la China continental han sido en Hubei.

Wuhan, la capital de la donde el virus apareció por primera vez a finales del año pasado y que ha concentrado el 54% de los casos, permanecerá en cuarentena hasta el 8 de abril.

La orden de utilizar la prueba de detección rápida llegó después de la noticia de que un hombre que había viajado desde la ciudad la semana pasada había dado positivo más tarde cuando regresó a su trabajo en la provincia de Guangdong.

(Información de Brenda Goh; Escrito por Tony Munroe; Editado por Michael Perry; Traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram