Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 24 mar (Reuters) - Miles de colombianos intentaban el martes regresar a sus ciudades de origen y otros salían apresuradamente a bancos, supermercados y farmacias, horas antes del inicio de un aislamiento obligatorio de 19 días en todo el país para tratar de controlar la expansión del coronavirus.

Angustiados viajeros que quedaron atrapados en la capital del país por un simulacro de aislamiento durante el extenso fin de semana con feriado incluido -que también se replicó en otras ciudades-, buscaban sin éxito un puesto en autobuses para cumplir la medida al lado de sus familiares.

"Estoy asustado porque necesito regresar a mi casa", dijo Fernando López, un discapacitado de 50 años que vive en la ciudad de Palmira y viajó por unos días a Bogotá para atender un tratamiento médico.

"Yo aquí no tengo a nadie, no conozco a nadie, ¿qué va a ser de mí entonces si no podemos viajar?, mi familia me está esperando", afirmó.

El presidente de Colombia, Iván Duque, decretó el aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril para evitar que se desborde el número de infectados con el COVID-19, que hasta ahora ha dejado a tres personas muertas y 306 contagiadas.

Las medidas incluyen la cancelación de vuelos nacionales e internacionales, así como la restricción al tránsito del transporte público intermunicipal y la libre movilidad.

Pese a la obligatoriedad de la medida, Duque estableció 34 excepciones que incluyen la movilidad para personal médico, de atención en farmacias, supermercados, servicios de domicilios de restaurantes y limitó a una persona por hogar para salir a aprovisionarse de alimentos y medicinas.

"No sé realmente qué hacer porque la verdad uno puede sobrevivir de alguna manera, pero ya con niños es distinto, me toca buscar la manera de irme, porque todo sea por ellos", dijo la venezolana Gabriela Martínez, de 22 años, acompañada de sus dos pequeños hijos y el equivalente a 8 dólares en su bolsillo, a la entrada del terminal de autobuses interdepartamentales.

PROTESTAS POR LAS MEDIDAS

La mujer, que migró de su país hace dos años, recién perdió el empleo en el que confeccionaba morrales debido al cierre del comercio en Bogotá y al mismo tiempo fue desalojada del lugar en donde vivía.

En la Plaza de Bolívar, frente a la sede de la alcaldía de Bogotá y del Congreso, cientos de vendedores ambulantes, habitantes de la calle y emigrantes se concentraron a protestar por las medidas, exigiendo que el Gobierno cumpla las promesas de ayudas para los más vulnerables.

Mientras, decenas de personas hacían filas en medio de una llovizna a la entrada de algunas sucursales bancarias para sacar dinero y realizar pagos antes de la cuarentena.

"Por eso estoy haciendo esta vuelta hoy, para poder tener la tarjeta para poder sacar el dinero, poder guardar la cuarentena y tener uno el efectivo para hacer las compras", dijo José Romero, de 57 años, visiblemente enojado tras esperar más de una hora en la fila para ser atendido. "Salimos fue a adquirir la enfermedad".

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, admitió la posibilidad de militarizar las calles de las principales ciudades de Colombia para hacer cumplir la orden de aislamiento obligatorio y recordó que los infractores recibirán multas de hasta 72.000 dólares y una pena de entre cuatro y ocho de cárcel por violar medida sanitaria.

"Continúa el acuartelamiento de primer grado. Las Fuerzas Militares están listas para apoyar las labores de la Policía Nacional en caso de ser necesario", dijo Trujillo en una conferencia virtual acompañado por la cúpula militar, todos usando tapabocas, en la que aseguró que se mantendrán las operaciones contra la guerrilla, las bandas criminales y los carteles de las drogas pese a la actual emergencia.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

